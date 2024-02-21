الأربعاء 21 فبراير 2024
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تحقيقات ومتابعات

حالة الطقس اليوم الأربعاء.. توقعات الأرصاد لدرجات الحرارة حتى يوم الإثنين

الطقس
الطقس

تشهد حالة الطقس في مناطق مختلفة في جمهورية مصر العربية اليوم الأربعاء استقرارا إلى حد كبير حيث يكون النهار دافئ ويسجل الطقس درجات حرارة مرتفعة في القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس اليوم الأربعاء

تشهد قيم درجات الحرارة ارتفاعًا يتجاوز المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام بنسبة تتراوح بين درجتين إلى 3 درجات.

حالة الطقس من يوم الخميس وحتى الجمعة 

ومن المتوقع هذه الأيام استمرار تأثير الطقس المستقر على معظم مناطق مصر، مع توقعات بظهور شبورة مائية في الفترة من الساعة 4 صباحًا حتى الساعة 9 صباحًا تقريبًا، وأكثر المناطق تأثيرا بالشبورة هي الطرق الزراعية والسريعة، خاصة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

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حالة الطقس يومي السبت والأحد 

مع استمرار الطقس المستقر، يُتوقع أن تظهر شبورة مائية من الساعة 4 صباحًا حتى الساعة 9 صباحًا تقريبًا، وذلك على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس يوم الاثنين 

تتكرر حالة الشبورة المائية من الساعة 4 صباحًا حتى الساعة 9 صباحًا تقريبًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مما يجعله مائلًا للدفء خاصة على السواحل الشمالية.

ويتوقع أن تكون ليالي وصباحات هذا اليوم شديدة البرودة على أغلب المناطق، مما يستدعي ارتداء الملابس الدافئة واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الدفء.

أما الرؤية، فرما تعيقها وجود شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة، خاصة في المناطق القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بالإضافة إلى مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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