الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

بعد التأهل لنصف نهائي بطولة العالم للألعاب المائية.. فريدة عثمان تصل مطار القاهرة

فريدة عثمان
فريدة عثمان

وصلت فريدة عثمان لاعبة المنتخب المصري للسباحة، لمطار القاهرة الدولي، وذلك بعد التأهل إلى منافسات نصف النهائى سباق 50 متر فراشة في بطولة العالم للألعاب المائية المقامة حاليًا في قطر.

 

واستقبل فريق العلاقات العامة بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، البطلة فريدة عثمان لاعبة المنتخب الوطني للسباحة، وتم إنهاء إجراءات وصولها بالمطار في سهولة ويسر.

وتأهلت فريدة عثمان لاعبة المنتخب المصري للسباحة، إلى نهائي منافسات 50 متر فراشة في بطولة العالم للأعاب المائية المقامة في قطر خلال الفترة الحالية.
 

فريدة عثمان تفوز ببرونزية سباق 50 م فراشة فى بطولة العالم للسباحة بقطر


وحققت فريدة عثمان زمن 25.80 ثانية، لتحسم المركز الثالث في نصف النهائي، وتتأهل إلى نهائي بطولة العالم في سباق 50 متر فراشة (سباق غير أولمبي).


وكانت ودعت فريدة عثمان لاعبة منتخب مصر للسباحة منافسات سباق 100 متر فراشة، بطولة للألعاب المائية المقامة في قطر خلال الفترة الحالية. وجاءت فريدة عثمان في 15 من أصل 16 متسابقا، تم تقسيمهم على مجموعتين في نصف النهائي الأول والثاني، وسجلت زمن قدره 59.12 في نصف النهائي الثاني، وبفارق وصل إلى قرابة الثلاثة ثواني كاملة عن صاحبة المركز الأول في السباق اللاعبة الألمانية أنجيلا كولر التي حققت زمن 56.11 ثانية في البطولة لتتصدر المنافسة.

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وزير الشباب والرياضة يُهنئ فريدة عثمان ببرونزية بطولة العالم للألعاب المائية

 

 

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وزير الشباب والرياضة يُهنئ فريدة عثمان ببرونزية بطولة العالم للألعاب المائية

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