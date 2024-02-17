وزير الشباب والرياضة يُهنئ فريدة عثمان ببرونزية بطولة العالم للألعاب المائية

هنّأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، السباحة المصرية فريدة عثمان على فوزها بالميدالية البرونزية في سباق 50 متر فراشة بزمن قدره 25.67، ببطولة العالم للألعاب المائية، التي تقام في قطر.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالإنجاز الكبير الذي حققته عثمان، مؤكدًا أنه يُعدّ إنجازًا تاريخيًا لمصر في هذه البطولة، ويُضاف إلى سلسلة إنجازاتها المُشرفة على المستوى الدولي، معربًا عن فخره واعتزازه بما حققته البطلة المصرية من إنجاز يُؤكّد تميزها وريادتها في رياضة السباحة، ويُعزّز من مكانة مصر على الساحة الرياضية العالمية.

وتوجه صبحي بالشكر والتقدير إلى عثمان على جهودها المُخلصة وتصميمها على تحقيق الإنجازات، مُؤكدًا دعم وزارة الشباب والرياضة الكامل لها ولكل الرياضيين المصريين من أجل مواصلة تحقيق المزيد من النجاحات في مختلف المحافل الدولية.

من جانبها، أعربت فريدة عثمان عن سعادتها الغامرة بحصولها على الميدالية البرونزية، مؤكدةً أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق دون دعم وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للسباحة.

وأهدت فريدة عثمان فوزها إلى الشعب المصري، ووعدت ببذل المزيد من الجهد لتحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

ونجحت فريدة عثمان لاعبة المنتخب المصري للسباحة في صناعة التاريخ في بطولة الألعاب المائية المقامة في قطر بعد حصد الميدالية البرونزية في سباق 50م فراشة للمرة الثالثة في تاريخها.

وحصلت السباحة فريدة عثمان على برونزية سباق 50م فراشة بزمن 25.67 في بطولة العالم للألعاب المائية بالدوحة محققة الميدالية الثالثة لها في تاريخ مشاركتها في بطولات العالم في انجاز تاريخي.

وأشاد المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، ورئيس الاتحاد المصري للسباحة، بالإنجاز الذي حققته فريدة عثمان خلال منافسات بطولة العالم لألعاب المائية التي يشارك فيها أكثر من 2600 لاعب ولاعبة يمثلون 201 دولة، وتستمر لغاية 18 فبراير الحالي.