أشرف صبحي: استمرار برنامج "أنا متطوع" مثال رائع لتضافر الجهود بين مؤسسات الدولة

اختتمت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة الثقافة وبدعم من منظمة اليونيسيف مقابلات الشباب المتقدم للتطوع بفريق تنظيم معرض القاهرة الدولي للكتاب "أنا متطوع" في دورته الخامسة والخمسين، والمقرر انعقادها خلال الفترة من 25 يناير وحتى 6 فبراير 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

ومن جانبه، قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة:" استمرار برنامج أنا متطوع هذا العام في السنة السابعة وفتح أبوابه لشباب مصري رائع مخلص لوطنه ويريد أن يقدم لها جهده وفكره، هو مثال يحتذي به في تضافر جهود الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فكل عام تعمل وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة الثقافة من خلال الهيئة المصرية العامة للكتاب علي تدريب وإعداد أكثر من 300 شاب يبذلون كامل طاقتهم من أجل إنجاح الحدث الثقافي المصري الأكبر، دون ان ينتظروا أي مقابل، فطالما لدينا هذه الروح في شبابنا فأنا أثق بأن المستقبل سيكون رائعاً".

لجان اختيار وتقييم لأكثر من 2000 شاب المؤهلين لحضور المقابلات الشخصية

وعقدت وزارة الشباب والرياضة بالمركز الأولمبي بالمعادي لجان اختيار وتقييم لأكثر من 2000 شاب المؤهلين لحضور المقابلات الشخصية المُشكلة بعضوية كل من: نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الدكتورة أمل جمال استشاري مناحي الحياة بمؤسسة مصر الخير، محمد حسن معاون الوزير لتنمية القدرات الشبابية، مصطفى عز العرب معاون الوزير للتنمية الثقافية والمجتمعية، رضا سفينة مدير عام البرامج التطوعية والكشفية، السيد عبد المنعم مدير إدارة التطوع، الدكتورة أسماء إسماعيل مدير إدارة الفتاة، عمر البربري مؤسس OBM، الدكتور سامح كامل عضو وحدة السياسات بالوزارة ومسئول مجموعة الطفل والشباب بالأمم المتحدة، وكلاً من مي أسامة وإسلام العربي المشرفيين الميدانيين للبرنامج.

وسبق وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عن فتح باب التقدم للانضمام للنسخة السابعة من برنامج التطوع الرسمي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب "أنا متطوع"، وقد تقدم للانضمام للبرنامج ١٠ آلاف شاب وفتاة تمت تصفيتهم على عدد من المراحل.

يذكر أن برنامج أنا متطوع قد تأسس عام 2018 كمبادرة شبابية لدعم فعاليات المعرض ودمج وتمكين الشباب والمساعدة على بناء قدراتهم من خلال الانخراط بالأحداث الوطنية الكبرى، كما ينمي لديهم مهارات القيادة والتواصل وروح الولاء والانتماء وتعزيز الشخصية الريادية لديهم والانضباط، ويعمل المتطوعين بالبرنامج على تنظيم وتشغيل المعرض الأكبر بالعالم، والذي يتخطى عدد زواره الأربعة مليون زائر سنوياً.

برنامج "أنا متطوع

برنامج "أنا متطوع

برنامج "أنا متطوع