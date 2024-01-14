الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ختام مبادرة "طور وغير" بعد تدريب أكثر من 4 ملايين شاب وفتاة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

اختتمت وزارة الشباب والرياضة ممثلةً في الإدارة المركزية لتمكين الشباب اللقاء التجميعي لشركاء مبادرة  "طور وغير"، والمنفذ تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، من خلال التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة مايكروسوفت، ومؤسسة كير مصر.

حضر الختام منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، المهندسة هدى دحروج مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية المجتمعية الرقمية ومدير مشروع التحول الرقمي  من أجل التنمية المستدامة، المهندس عمر درة مدير المسئولية المجتمعية بالشرق الأوسط والوطن العربي، ساندرا عزمي نائب المدير التنفيذي ومدير برنامج المرأه في مؤسسة كير مصر للتنمية، نانيس الناقوري مدير عام المبادرات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، لليان فارق مدير المشروعات بمؤسسة كير مصر، ومدربي "طور وغير" بالوزارتين.

تقديم تدريبات لأكثر من 4 ملايين شاب وفتاة

وأكدت منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، أن اللقاء يأتي في إطار تكليل النجاح لسنوات من العمل تصل لأكثر من 10 سنوات لتقديم تدريبات لأكثر من 4 ملايين شاب وفتاة من خلال مبادرة "طور وغير"، والتي تلقى اهتمام واسع من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة نظرا لأهميتها في تدريب وتأهيل الشباب المصري في مجال تكنولوجيا المعلومات، مشيرةً إلى أن مبادرة "طور وغير" لقت المزيد من النجاح في العامين الماضيين، وخاصة بعد إطلاق مبادرة "توظيف مصر"، والتي حققت نجاحاً كبيراً، واستهدفت تشغيل ما يصل إلى 15 ألف شاب وفتاة، مثمنةً التعاون الكبير مع مايكروسوفت ووزارة الاتصالات ومؤسسة كير مصر  في إخراج جيل من الشباب المؤهل تكنولوجيا لسوق العمل.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
وزارة الشباب والرياضة اداره تمكين الشباب مجلس الوزراء ضمن مبادرة طور وغير وزير الشباب والرياضة

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