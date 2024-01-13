السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

انطلاق سباق خيري بالأهرامات بمشاركة 1000 رياضي من 34 دولة

جريدة الدستور

انطلق سباق خيري باسم "Sphinx Run" في أهرامات الجيزة الكبرى، تحت رعاية وإشراف وزارة الشباب والرياضة، بمشاركة حوالي 1000 رياضي من 34 دولة مختلفة، حيث تمتعوا بتجربة فريدة من نوعها وسط هذا الموقع الأثري الرائع.

ونظم سباق "أبو الهول" بهدف جمع التبرعات لصالح مستشفى الناس، وتحديدًا لإنقاذ قلوب الأطفال. قام المشاركون بمجهوداتهم في جري المسافة المحددة، مساهمين بذلك في دعم هذه القضية النبيلة.

من جانبه، أكد أيمن ممدوح عباس، رئيس مجلس إدارة مستشفى الناس، الذي ألقى كلمة توجيهية للرياضيين، أهمية ممارسة الرياضة واتباع أسلوب حياة صحي. كما أشاد بجهودهم ومشاركتهم في هذا السباق الخيري.

في كلمته، أعرب حسن خليفة، مؤسس فريق Stamina، عن سعادته بمشاركة الرياضيين من 34 دولة مختلفة في هذا الموقع الأثري الرائع، من أجل هذه القضية  الخيرية.

فيما قدم أحمد عبد الخالق، مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، تحيات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي. وأشاد بدور الشركات الخاصة في تطوير الرياضة المصرية، مؤكدًا اهتمام الوزارة بتوسيع قاعدة المشاركين في الفعاليات الرياضية التي تقام في مصر وجذب عدد كبير من السائحين للمشاركة في مثل هذه الفعاليات.

يعكس هذا السباق الخيري النجاح والتفاني في دعم الأعمال الخيرية والرياضية في مصر، ويساهم في تعزيز الوعي بأهمية الرياضة والمبادرات الخيرية لصالح المجتمع.

لجيزة الكبرى دعما لمستشفي الناس وزارة الشباب والرياضة الشباب والرياضة أيمن ممدوح عباس حسن خليفة

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