وزير الرياضة يهنئ "الجودو" بعضويته في لجنة التطوير بالاتحاد الدولي

هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الكابتن مرزوق علي رئيس الإتحاد المصري للجودو والسومو؛ لاختياره عضوًا في لجنة التطوير بالاتحاد الدولي للجودو.

قال وزير الرياضة إن الدولة المصرية حريصة على تقديم شتى أنواع الدعم والرعاية لجميع أبنائها لتقلد المناصب المختلفة في الاتحادات الرياضية الدولية والقارية الأمر الذى يعود بالفائدة على الرياضة المصرية ويضعها في مصاف الدول الكبرى.

أشار الوزير إلي قدرات الكوادر المصرية على إدارة المؤسسات الدولية بفضل الدعم الكبير من قبل الرئيس السيسى للمنظومة الرياضية وأبطال مصر الرياضيين.

من جانبه، تقدم رئيس الاتحاد المصري للجودو والسومو، بالشكر والتقدير والامتنان إلي الرئيس السيسي، ود.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الدعم الكبير والمستمر لجميع المصريين في تقلد المناصب الدولية.