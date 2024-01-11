الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مرزوق علي مفوضًا للجنة التطوير بالاتحاد الدولي للجودو

مرزوق علي
مرزوق علي

سجل الجودو المصري نجاحا جديدا على الصعيد العالمي، بصدور قرار من الاتحاد الدولي بتعيين مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري في لجنة التطوير، وهي واحدة من أهم اللجان التابعة للاتحاد الدولي.

ويأتي قرار الاتحاد الدولي ليضيف إنجازا جديدا للجودو المصري، ويؤكد على ثقة المؤسسات الدولية في الكوادر المصرية وقدرتها على إنجاز المهام بشكل مميز.

 القرار دلالة جديدة على ثقة الاتحاد الدولي في الاتحاد المصري

ومن جانبه قال مرزوق علي، أن قرار الاتحاد الدولي هو دلالة جديدة على ثقة الاتحاد الدولي في الاتحاد المصري ورئيسه، وتقديرا منه لحجم الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الأخيرة على جميع المستويات.

وأكد "مرزوق"، أن لجنة التطوير هي واحدة من أهم لجان الاتحاد الدولي ولها مهام كبيرة وتتعامل مع كل الاتحادات الوطنية في دول العالم المختلفة، ولها دور مؤثر في تطوير اللعبة بشكل عام.

 خطة طموحة هدفها صنع وخلق الكوادر القوية

ووضع اتحاد الجودو خطة طموحة هدفها صنع وخلق الكوادر القوية والسيطرة على المناصب الدولية والقارية، وهو ما سيلقي بظلاله على الاتحاد المصري والجودو المصري بشكل عام.

وجاء في خطاب الاتحاد الدولي إلى  مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري،   
يسعدنا إبلاغك أنه اعتبارًا من بداية يناير 2024، تم تعيينك في منصب مفوض لجنة التطوير بالاتحاد الدولي للجودو.

 ونحن على ثقة في أن خبرتك وتجربتك ستقدم مساهمة فعالة في الأنشطة القادمة للجنة، وسوف نوافيكم قريبًا بالمعلومات المتعلقة بأنشطة ومهمة لجنة التطوير.، نتمنى لكم حظًا سعيدًا ونجاحًا متواصلًا في مساعيكم في هذه اللجنة، وأتطلع إلى مواصلة التعاون المثمر.

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