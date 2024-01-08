الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

معسكر مشترك بين منتخبى مصر والسعودية استعدادًا للبطولة الدولية لتنس الطاولة البارالمبى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

يدخل منتخب مصر لتنس الطاولة البارالمبى معسكرًا مشتركًا مع المنتخب السعودى بالمركز الأوليمبى بالمعادي، وذلك في إطار الاستعداد لبطولة مصر الدولية لتنس الطاولة البارالمبية، التي تستضيفها مصر في الفترة من 24 إلى 27 يناير الجاري.

ومن المقرر أن ينضم المنتخب السعودي لمنتخب مصر في معسكره غدًا الثلاثاء، في إطار البروتوكول الذى وقعه اتحاد تنس الطاولة برئاسة معتز عاشور مع نظيره السعودى لتبادل الخبرات والمعسكرات خلال الفترة المقبلة.

البطولة تقام على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر

تقام منافسات البطولة على صالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من الدول التي أبدت موافقتها على المشاركة، على أن يتم الإعلان عنها فور إرسال التأكيدات النهائية بالمشاركة في البطولة الدولية.

يذكر أن مصر استضافت البطولة الإفريقية لتنس الطاولة البارالمبي، التي أُقيمت خلال الفترة ما بين 21 سبتمبر و23 من الشهر ذاته.

وأسفرت نتائج منافسات الفردى عن حصول منتخب مصر على 27 ميدالية متنوعة بواقع 5 ذهبيات و8 فضيات و14 ميدالية برونزية.

اهتمام كبير برياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة

وتولي اللجنة البارالمبية المصرية، برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، اهتمامًا كبيرًا لرياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتهدف اللجنة البارالمبية المصرية لتأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 وتحقيق المزيد من الإنجازات للرياضة المصرية.

وقرر اتحاد تنس الطاولة، برئاسة معتز عاشور، إقامة منافسات بطولة مصر الدولية البارالمبية، التي تستضيفها مصر الشهر الجاري، بصالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

من جانبه أكد المستشار عصام زيدان عضو مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة والمسئول عن الملف البارالمبي، أن البطولة ستقام في صالة حسن مصطفى خلال الفترة من 24 إلى 27 يناير الجاري.

وأضاف زيدان أن منتخب مصر دخل في معسكر مغلق بالمركز الأوليمبي بالمعادي في إطار الاستعداد للبطولة، والمقرر أن يستمر حتى 25 يناير.

يذكر أن مصر استضافت البطولة الإفريقية لتنس الطاولة البارالمبي التي أُقيمت خلال الفترة ما بين 21 سبتمبر و23 من الشهر ذاته على مجمع صالات حسن مصطفى في السادس من أكتوبر.

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