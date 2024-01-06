560 لاعبا ولاعبة يشاركون في السلسلة الأولى من بطولات الجمهورية لألعاب القوى البارالمبي

أعلنت اللجنة البارالمبية المصرية عن عدد المشاركين في السلسلة الأولى من بطولات الجمهورية لألعاب القوى البارالمبي، حيث بلغ عدد المشاركين 560 لاعبا ولاعبة يمثلون 37 نادٍ وهيئة رياضية، خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير الجاري، على ملاعب الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس.

تُعد هذه النسخة هي الأولى من نوعها التي تشهد مشاركة هذا العدد الكبير من اللاعبين واللاعبات والهيئات المشاركة، حيث كان بلغ متوسط مشاركات اللاعبين في نسخة عام 2021 عدد 480 لاعبا ولاعبة من إجمالي 28 إلى 30 هيئة مشاركة، وفي عام 2022 بلغ متوسط المشاركات 525 لاعبا ولاعبة من إجمالي 32 إلى 33 هيئة رياضية، وفي عام 2023 بلغ متوسط المشاركات 490 إلى 500 لاعبا ولاعبة من إجمالي 30 هيئة رياضية.

وزاد عدد المشاركين وعدد الهيئات مع بداية 2024، إلى 560 لاعبا ولاعبة يمثلون 37 هيئة رياضية.

من المقرر أن تشهد بطولة الجمهورية لألعاب القوى البارالمبي تقييم لاعبي المنتخب الوطني مع اختيار لاعبين جدد في حالة انطباق المعايير.

ويستعد منتخب مصر لألعاب القوى للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى بمدينة دبي خلال شهر فبراير 2024، في إطار استعدادته للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.