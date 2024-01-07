الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صالة حسن مصطفى تستضيف بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة البارالمبي

حمدتو
حمدتو

قرر اتحاد تنس الطاولة برئاسة معتز عاشور إقامة منافسات بطولة مصر الدولية البارالمبية، والتي تستضيفها البلاد الشهر الجاري، بصالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

من جانبه أكد المستشار عصام زيدان عضو مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة والمسئول عن الملف البارالمبي أن البطولة ستقام في صالة حسن مصطفى خلال الفترة من 24 إلى 27 يناير الجاري.

وأضاف زيدان أن منتخب مصر دخل في معسكر مغلق بالمركز الأولمبي بالمعادي في إطار الاستعداد للبطولة.

يذكر أن مصر استضافت البطولة الأفريقية لتنس الطاولة البارالمبي التي أقيمت خلال الفترة ما بين 21 سبتمبر وحتى 23 من الشهر ذاته على مجمع صالات حسن مصطفى في السادس من أكتوبر.
وأسفرت نتائج منافسات الفردي عن حصول منتخب مصر على 27 ميدالية متنوعة بواقع 5 ذهبيات و8 فضيات و14 ميدالية برونزية.

جدير بالذكر أن اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، تولي اهتمامًا كبيرًا لرياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتهدف اللجنة البارالمبية المصرية لتأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 وتحقيق المزيد من الإنجازات للرياضة المصرية.

بطولة تنس الطاولة الدولية ألعاب البارالمبية معتز عاشور صالة حسن مصطفى إمين صندوق اللجنة البارالمبية

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