الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

معتز عاشور: ناشئو تنس الطاولة نواة للمنتخب الأول في المستقبل

معتز عاشور
معتز عاشور

تحدث معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة، عن رأيه في بطولة مصر الدولية التي استضافتها صالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر خلال الفترة ما بين 23 وحتى 29 من شهر أكتوبر.

وقال معتز عقب انتهاء فعاليات البطولة: "كانت قوية جدا وشهدت منافسة قوية من العديد من الدول وليست الصين فقط، الصين بالفعل حسمت المركز الأول ولكن كانت هناك منافسة قوية على المركز الثاني ونجحنا في حسمها لصالحنا والفوز بالمركز الثاني في ترتيب الميداليات بعد الصين".

وواصل: "هذا يدل أن لدينا ناشئين على أعلى مستوى وسيكونون داعم قوي للمستقبل ولمنتخب مصر للرجال والسيدات وسنسعى دوما لتطويرهم والاهتمام بهم قدر الإمكان وزيادة المعسكرات والاحتكاكات الخارجية لرفع مستواهم الفني".

وعن مشاركة منتخب الصين قال: "المنتخب الصيني لأول مرة يأتي هنا داخل قارة أفريقيا لإقامة معسكر خارجي وبالفعل استفدنا من هذا المعسكر وظهر ذلك على صعيد النتائج".

وأكمل: "الجانب الصيني أشاد بمستوى اللاعبين كما أشاد بصالة حسن مصطفى وأكدوا أنهم لم يروا مثلها من قبل كما أعجبهم الفندق الداخلي للصالة وتوفير كافة المستلزمات به لذلك التنقلات لم تكن كثيرة وتلقينا وعد منهم بالمشاركة معنا في الأحداث المقبلة".

وعن استعدادات الاتحاد الفترة المقبلة قال: "سنقوم بالتجهيز لتنظيم بطولات الجمهورية لكافة الأعمار وسنبدأ في ذلك شهر نوفمبر الجاري كما نستعد لاستضافة بطولة دولية بارالمبية في شهر يناير المقبلة، هناك أيضا بطولة عربية سيتم تنظيمها في شهر مارس القادم قد تعتذر لبنان عنها وقد ننظمها هنا في مصر".

وعن خطة الاتحاد للاستعداد لأولمبياد باريس قال: "نجحنا في التأهل على صعيد الرجال والسيدات وكان هذا صعبا في ظل المنافسة القوية مع نيجيريا، ونشارك في الوقت الحالي في معظم البطولات الدولية المفتوحة مثل بطولة فرانكفورت الدولية للأبطال وبطولة تركيا الماضية التي شارك بها دينا مشرف وعمر عصر".

واختتم: "لدينا العديد من اللاعبين المحترفين في الخارج وسنتواصل معهم بشكل دائم وسنقوم بالمشاركة بالبطولات الدولية وإقامة بعض المعسكرات الداخلية والخارجية بشكل مستمر حتى موعد الأولمبياد".

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