الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يُشيد بمنتخب تنس الطاولة بعد وصافة بطولة مصر الدولية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أثنى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على أداء المنتخب المصري لتنس الطاولة، بعد حصد وصافة بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة للناشئين والناشئات خلف الصين، والتي أقيمت في مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر خلال الفترة بين 23 حتى 29 من أكتوبر الجاري.

وحققت مصر المركز الثاني برصيد 12 ميدالية بواقع 3 ذهبيات ومثلها فضة و6 ميداليات برونزية، وجاءت الميداليات الذهبية للمنتخب المصري عن طريق، مروان جمال في منافسات الفردي تحت 19 سنة، وبدر مصطفى ومريم يونس بالزوجي المختلط تحت 19 سنة، وملك زكي في الفردي تحت 11 سنة.

أما الميداليات الفضية فجاءت عن طريق دارين عبدالسلام في منافسات فردي الناشئات تحت 11 سنة وإياد الأوز في فردي الناشئين تحت 11 سنة ومروان جمال ورؤى الناغي في الزوجي المختلط تحت 19 سنة، وحصد الميداليات البرونزية كل من مريم يونس على صعيد الناشئات تحت 17 وتحت 19 وفريدة بدوي تحت 19 سنة ويوسف عمرو تحت 11 سنة، بالإضافة إلى جومانة عبدالشكور ورودينا محرم في فردي الناشئات تحت 11 سنة.

واختتمت منافسات البطولة اليوم، والتي أقيمت خلال الفترة بين 23 حتى 29 من أكتوبر الجاري وشهدت إقامة فعاليات تحت 11 و13 و15 و17 و19 لفردي الناشئين والناشئات، بالإضافة إلى منافسات تحت 15 و19 سنة للزوجي المختلط.

أسرة تنس الطاولة تحتفل بعيد ميلاد مريم يونس

وحرصت أسرة تنس الطاولة على الاحتفال بعيد ميلاد مريم يونس، لاعبة منتخب مصر للناشئات، وذلك على هامش بطولة مصر الدولية المقامة في مجمع صالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر خلال الفترة  بين 23 حتى 29 من أكتوبر الجاري.

وشهد الاحتفال تواجد أفراد عائلة اللاعبة، بالإضافة إلى أعضاء الاتحاد المصري لتنس الطاولة متمثلين في معتز عاشور، رئيس الاتحاد المصري وخالد الصالحي، رئيس الاتحاد الإفريقي وحسني فؤاد نائب رئيس الاتحاد المصري ومدير بالبطولة وعصام زيدان وأشرف عاشور عضوي الاتحاد المصري، بالإضافة إلى ماجد عاشور، المدير الفني للمنتخب الأول، وعماد مصيلحي، المدرب العام، وأشرف عباس، مدرب منتخب الناشئات، وسعيد قريطم، نائب رئيس الاتحاد العربي.

اتحاد تنس الطاولة بطولة مصر الدولية الناشئين والناشئات صالة حسن مصطفى معتز عاشور

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