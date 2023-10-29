وزير الرياضة يلتقى رؤساء الاتحاد الدولى والإفريقى والآسيوى والعربى لرفع الأثقال

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، محمد حسن جلود رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، وخالد مهلهل رئيس الاتحاد الإفريقي وعضو الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، محمد المانع رئيس الاتحادين العربي والآسيوي والقطري وعضو الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، محمد عبدالمقصود رئيس الاتحاد المصري للأثقال، اليوم الأحد، علي هامش استضافة مصر لثلاث بطولات "البطولة العربية للكبار والشباب والناشئين، البطولة الإفريقية للكبار والشباب والناشئين، وبطولة كأس الأندية الإفريقية"، التي تقام خلال الفترة من (٢٥-٣١) أكتوبر الجاري، بمجمع صالات استاد القاهرة الدولي.

ويشارك في تلك البطولات 193 لاعبا ولاعبة من 27 دولة عربية وإفريقية، وتقام منافسات البطولة العربية لجميع الأعمار السنية بمشاركة 12 دولة عربية، بينما يشارك 15 دولة إفريقية في منافسات البطولة الإفريقية لجميع الأعمار.

من جانبه، توجه وزير الشباب والرياضة بالشكر إلي رئيس الاتحاد الدولي وكافة المسئولين عن رياضة رفع الأثقال، ووقوفهم بجانب مصر في أزماتها الماضية، وثقتها في اسنادها العديد من البطولات في مختلف المستويات لمصر، نظراً لما تمتلكه مصر من بنية تحتية للمنشآت الشبابية والرياضية؛ وهو ما انعكس علي أن تصبح مصر قبلة ومركزا دوليّا لاستضافة الأحداث والبطولات الرياضية على المستوى الدوليّ والقاري.

وتوجه رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بالشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي الجهود المبذولة خلال أزمة المنشطات، والتي تعرضت لها رفع الأثقال المصرية، بجانب الطفرة الذي يشهدها رفع الأثقال المصري منذ عودته مرة أخرى، مما كان له الفضل في تحقيق تلك الإنجازات الأخيرة.

في ختام اللقاء، وجه محمد المانع رئيس الاتحاد العربي الدعوة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لحضور بطولة كأس قطر لرفع الأثقال وهي المحطة الأخيرة للتأهل لأوليمبياد باريس عام ٢٠٢٤.