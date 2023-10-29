الأحد 29 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يلتقى رؤساء الاتحاد الدولى والإفريقى والآسيوى والعربى لرفع الأثقال

وزير الرياضة
وزير الرياضة

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،  محمد حسن جلود رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، وخالد مهلهل رئيس الاتحاد الإفريقي وعضو الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، محمد المانع رئيس الاتحادين العربي والآسيوي والقطري وعضو الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، محمد عبدالمقصود رئيس الاتحاد المصري للأثقال، اليوم الأحد، علي هامش استضافة مصر لثلاث بطولات "البطولة العربية للكبار والشباب والناشئين، البطولة الإفريقية للكبار والشباب والناشئين، وبطولة كأس الأندية الإفريقية"، التي تقام خلال الفترة من (٢٥-٣١) أكتوبر الجاري، بمجمع صالات استاد القاهرة الدولي.

ويشارك في تلك البطولات 193 لاعبا ولاعبة من 27 دولة عربية وإفريقية، وتقام منافسات البطولة العربية لجميع الأعمار السنية بمشاركة 12 دولة عربية، بينما يشارك 15 دولة إفريقية في منافسات البطولة الإفريقية لجميع الأعمار.

من جانبه، توجه وزير الشباب والرياضة بالشكر إلي رئيس الاتحاد الدولي وكافة المسئولين عن رياضة رفع الأثقال، ووقوفهم بجانب مصر في أزماتها الماضية، وثقتها في اسنادها العديد من البطولات في مختلف المستويات لمصر، نظراً لما تمتلكه مصر من بنية تحتية للمنشآت الشبابية والرياضية؛ وهو ما انعكس علي أن تصبح مصر قبلة ومركزا دوليّا لاستضافة الأحداث والبطولات الرياضية على المستوى الدوليّ والقاري.

وتوجه رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بالشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي الجهود المبذولة خلال أزمة المنشطات، والتي تعرضت لها رفع الأثقال المصرية، بجانب الطفرة الذي يشهدها رفع الأثقال المصري منذ عودته مرة أخرى، مما كان له الفضل في تحقيق تلك الإنجازات الأخيرة.

في ختام اللقاء، وجه محمد المانع رئيس الاتحاد العربي الدعوة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لحضور بطولة كأس قطر لرفع الأثقال وهي المحطة الأخيرة للتأهل لأوليمبياد باريس  عام ٢٠٢٤.

رؤساء الإتحاد الدولي وزير الرياضة الأفريقي والآسيوي والعربي لرفع الأثقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة محمد حسن جلود رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال

الأكثر قراءة

هجوم بالهاون على القوات الإسرائيلية فى إيريز شمال قطاع غزة

انتبهوا.. خطة تطويق مصر فى الإعلام الدولى بدأت

مصر تتصدر عالم الفوسفات.. مشروعات استثمارية تعزز الاقتصاد القومى

مليونا جنيه مكسب 7 طلاب.. مفاجآت صادمة في تحقيقات "هالوين المنصورية"

عاجل.. مقاتلات أمريكية تعترض طائرة مدنية اقتربت من مكان تواجد بايدن وزوجته بالمنزل

رضا البلتاجى: الحكم حرم الأهلى من ضربة جزاء بعد مؤامرة ثلاثية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يحيى عسكر

«مصر دولة لا تمس».. معركة الدلتا فى مواجهة نبوءة سفر إشيعاء

لواء.حمدى البطران

من مخلفات نكسة 67

ماجد حبته

ملتقى الصناعة الثانى

د.أحمد الخميسى

غزة.. عزلة وحشية وبطولة قاسية

وائل لطفي

رسالة من الرئيس

د. منى حلمى

قصيدة إلى الجيش المصرى

جلال حمام

مفاجآت الغزو البرى لقطاع غزة

محاسن السنوسي

شعب مصر العظيم.. كن مطمئنًا آمنًا بفضل الله

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ونظيره الإيطالى يبحثان مسار التهدئة فى غزة

سامح شكرى والمفوض الأممى السامى لحقوق الإنسان يبحثان الأوضاع فى غزة

شكرى ووزيرا خارجية الأردن والسعودية يبحثان تطورات التصعيد العسكرى الإسرائيلى فى غزة