وزير الشباب يتابع مشروع حساب الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي بالاقتصاد

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي بمقر المعهد بمدينة نصر.

وتناول اللقاء بحث الخطوات التي وصل إليها مشروع بناء الحسابات الفرعية الخاصة بالرياضة في مصر، والذي يهدف للوصول لقيم ومؤشرات مساهمة قطاع الرياضة في الناتج المحلي بالاقتصاد المصري.

كما تم استعراض خطوات المشروع والذي يقسم لثلاث مراحل وهي "المرحلة الأولى والخاصة بحصر كافة الأنشطة الرياضية في مصر وبياناتها وتحديد الإطار المؤسسي والتعريفات الخاصة ب" SSA "في مصر.

وتتضمن المرحلة الثانية من المشروع حسابا وتركيب جداول المدخلات والمخرجات وجداول العرض والاستخدام وحساب مساهمة الرياضة المصرية في الاقتصاد المصري. بينما تتناول المرحلة الثالثة من المشروع تفسير النتائج والانتهاء من مسودة المشروع تمهيدا لإعلان النتائج.

وأضاف صبحي أن الرياضة أصبحت لها دور كبير في تنمية وازدهار الاقتصاد الوطني ولم تعد للترفيه فقط فالرياضة أصبحت مرآة للشعوب حيث نظمت مصر العديد من البطولات العالمية والقارية على أرض مصر، بالإضافة إلى أنه أصبح لدينا شركات للاستثمار الرياضي في مصر والتي تحقق الكثير من الربح حيث أصبحت الرياضة "خدمية ومنتجة".

وأكمل وزير الشباب والرياضة حديثه حيث أوضح أن مراكز الشباب قد حققت أرباح بلغت ٤ مليارات جنيه وفي قطاع الرياضة حققت أرباح ٦ مليار جنيه بإجمالي مبلغ عشرة مليارات جنيه خلال الخمس سنوات الماضية.

ورحب الدكتور أشرف العربي بتواجد وزير الشباب والرياضة وقيادات الوزارة بمقر المعهد، مشيرا رئيس معهد التخطيط القومي إلى أن مشروع بناء الحساب الفرعي للرياضة في مصر يتم بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومعهد التخطيط القومي وبدعم ومشاركة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وحضر اللقاء من جانب وزارة الشباب والرياضة اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب والدكتور أشرف البجيرمي رئيس قطاع الرياضة والمستشار محمد دياب المستشار القانوني للوزير والدكتور عصام سراج الدين مساعد الوزير للتسويق والاستثمار، ومصطفى مجدي معاون الوزير للسياسات والدكتور تامر عبد العظيم مدير عام برامج الموهبة الرياضية والدكتور عبد الله الفرماوي عضو وحدة السياسات، وقيادات معهد التخطيط القومي الدكتور أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد والدكتورة سهير أبو العنين أستاذ الاقتصاد بالمعهد والدكتور يحيى حسين أستاذ القانون ورئيس وحدة الأنشطة العلمية والدكتورة مريم رؤوف مدرس الاقتصاد ومدير وحدة النمذجة والدكتورة فاطمة الحملاوي مدرس الاقتصاد وإيمان عباس من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

الجدير بالذكر أنه قد تم في وقت سابق توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين المعهد ووزارة الشباب والرياضة حول بناء الحسابات الفرعية الخاصة بالرياضة في مصر لبيان مدى مساهمة قطاع الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي المصري.