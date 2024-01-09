الثلاثاء 09 يناير 2024
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رياضة

الجمباز يعلن تفاصيل استضافة كأس العالم في مؤتمر صحفي 19 يناير

إيهاب أمين
إيهاب أمين

يعقد اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، مؤتمرًا صحفيا يوم الجمعة الموافق 19 يناير الجاري، بأحد فنادق القاهرة الكبرى للإعلان عن تفاصيل استضافة مصر كأس العالم القاهرة 2024 المقرر إقامتها خلال الفترة من 15 حتى 18 فبراير المقبل.

ويعلن رئيس اتحاد الجمباز خلال المؤتمر الصحفي عن تفاصيل حفل افتتاح البطولة التي تنطلق 15 فبراير على مجمع صالات استاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن يشهد فعاليات الموتمر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الاولمبية المصرية.

وتشهد نسخة هذا العام مشاركة 72 دولة يمثلهم جميع أبطال العالم وهو أعلى مشاركة للدول في بطولات كأس العالم.

وكان الاتحاد الدولى للجمباز قد منح مصر في وقت سابق شرف استضافة البطولة على مدار ثلاث سنوات متتالية 2022 و2023 و2024 مع قطر وألمانيا.

ومن جانبه حرص الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي على متابعة كافة التفاصيل الخاصة بتنظيم البطولة مع مجلس الإدارة واللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم لتحديد الاختصاصات خلال الفترة المقبلة.

وأعرب أمين أن مصر تواصل انتصاراتها في تنظيم البطولات القارية والدولية فى جميع المجالات الرياضية بشكل عام والجمباز بشكل خاص.

وأضاف أمين أن مصر في ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتمتع ببنية ومنشآت رياضية على أعلى مستوى تنافس بها العالم في استضافة البطولات الدولية والعالمية والعربية والقارية.

وتابع أن اتحاد الجمباز يحظى بمساندة كبيرة من الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة  برئاسة الدكتور اشرف صبحي بعد تنظيم بطولات كأس العالم والنتائج الطيبة التي تحققها المنتخبات الوطنية على جميع فروع الجمباز.

وأثني الدكتور إيهاب أمين على التنسيق والتعاون الدائم مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة في توفير كل الدعم للاتحاد المصري للجمباز والمساندة الكبيرة فى تنظيم بطولة كأس العالم للجمباز المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

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