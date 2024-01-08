بداية من الغد.. تعرف على نشاط ألعاب القوى البارالمبية في 2024

أعلنت اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى نشاط ألعاب القوى البارالمبي خلال عام 2024.

من المقرر أن تنطلق غدًا الثلاثاء أولى بطولات العام، حيث تبدأ المرحلة الأولى من سلسلة بطولات الجمهورية في الفترة من 9 إلى 11 يناير الجاري على ملاعب الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس.

كما تقام تجارب منتخب ألعاب القوى للدرجة الأولى والناشئين تحت 17 عامًا، يومي 25 و26 يناير الجاري.

ويشارك المنتخب الوطني لألعاب القوى البارالمبي في بطولة جائزة دبي الكبرى - بطولة فزاع الدولية - في الإمارات خلال الفترة من 7 إلى 16 فبراير المقبل.

وتنطلق المرحلة الثانية من سلسلة بطولات الجمهورية على ملاعب الجامعة الأمريكية بداية من 14 وحتى 17 فبراير.

كما يشارك المنتخب الوطني في بطولة مراكش الكبرى في الفترة من 21 حتى 29 إبريل المقبل.

وتقام المرحلة الثالثة من سلسلة بطولات الجمهورية في المركز الأولمبي بالمعادي في الفترة من 24 إلى 27 إبريل المقبل.

ويشارك المنتخب الوطني لألعاب القوى في بطولة العالم كوبي 2024 في اليابان، في الفترة من 17 إلى 25 مايو المقبل.

وتقام بطولة كأس مصر للدرجة الأولى والناشئين تحت 17 عامًا، في المركز الأولمبي بالمعادي في الفترة من 12 إلى 15 يونيو المقبل.

ومن المنتظر مشاركة أبطال ألعاب القوى البارلمبي في الحدث الرياضي الأهم دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 والتي تقام منافساتها خلال الفترة من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر من العام الجاري.

جدير بالذكر أن اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، تولي اهتمامًا كبيرًا لرياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتهدف اللجنة البارالمبية المصرية لتأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 وتحقيق المزيد من الإنجازات للرياضة المصرية.