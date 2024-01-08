إجراء التصنيف الطبي على المشاركين في بطولات الجمهورية لألعاب القوى البارالمبي

أجرى اليوم الإثنين التصنيف الطبي للاعبين المشاركين في سلسلة بطولات الجمهورية لألعاب القوى البارالمبي، والتي تقام خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير الجاري، على ملاعب الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس.

بلغ عدد اللاعبين المشاركين في التصنيف الطبي اليوم 150 لاعبا ولاعبة، من أبطال ألعاب القوى البارالمبي.

يعتبر التصنيف الطبي للاعبين هو المدخل للرياضات البارالمبية، ومن الدعائم الرئيسية التي يتم خلالها تصنيف اللاعبين، ومستويات المنافسة لكل فئة.

يتم خلال التصنيف تقسيم اللاعبين واللاعبات إلى فئات بحسب كل إعاقة، ويتم ترتيب اللاعبين في المنافسات وفق التصنيف، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع اللاعبين.

يُجري التصنيف الطبي للاعبين لجنة معتمدة من اللجنة البارالمبية المصرية، واللجنة البارالمبية الدولية.

ومن المقرر أن تنطلق صباح غد الثلاثاء منافسات بطولة الجمهورية لألعاب القوى البارالمبي، على ملاعب الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس.

جدير بالذكر أن اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، تولي اهتمامًا كبيرًا لرياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتهدف اللجنة البارالمبية المصرية لتأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 وتحقيق المزيد من الإنجازات للرياضة المصرية.