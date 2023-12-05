الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اللجنة الأولمبية تعتمد تصنيف "عمومية الجودو".. و32 هيئة لها حق التصويت

المهندس هشام حطب
المهندس هشام حطب

اعتمد مسئولو اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب، تصنيف أندية الجمعية العمومية لاتحاد الجودو، وذلك قبل أيام من عقد اجتماع الجمعية والمقرر له يوم 15 ديسمبر الجاري.

وأسفر التصنيف المعتمد من اللجنة الأولمبية، عن أحقية 32 هيئة في الحضور والتصويت بالاجتماع المقبل.

وأعلن اتحاد الجودو برئاسة مرزوق علي، تحديد يوم 15 ديسمبر المقبل، موعدًا لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية، وذلك بمقر دار الحرس الجمهوري في القاهرة.

وجاء جدول أعمال الجمعية العمومية كالتالي:
1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق.
2- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن اعماله في السنة المنتهية في 30 يونيو 2023 وخطة النشاط للعام الجديد وتقرير مراقب الحسابات.
3- اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 ومشروع الموازنة للعام المالي 2023/2024.
4- تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.
5- النظر في طلبات أو مقترحات أعضاء الجمعية العمومية التي وردت وقدمت كتابيا إلى المدير التنفيذي للاتحاد في المواعيد المحددة قانونا.
6- اعتماد تحديد مجلس الإدارة لمكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي للاتحاد.

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الجودو إدارة اللجنة الأولمبية تحقيق البطولتين القادمتين برئاسة المهندس هشام حطب اتحاد اجودو

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