الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميا.. مجلس إدارة الزمالك ينجح في إنهاء أزمة 12 ملفا من أصل 14

نادي الزمالك
نادي الزمالك

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، عن إنهاء 12 قضية من أصل 14 قضية متسببة في إيقاف القيد للفارس الأبيض، لحل تلك الأزمه نهائيا، وجاء ذلك بعد إجتماع اليوم.

ويعاني الفارس الأبيض من إيقاف القيد بسبب عدة قضايا منها مستحقات سبورتنج لشبونه، وبنيامين اتشيمبونج، وحق رعاية سامسون اكينولا لنادي ليون النيجيري، ومستحقات مساعدي البرتغالي جيسفالدو فيريرا، وحق رعاية إبراهيما نداي لنادي وادي دجله، ومستحقات نادي كراكاس الفنزويلي في صفقة سامسون أكينولا..

وكان أهم ما اعلن عنه إدارة الفارس الأبيض مايخص ملف إيقاف القيد، وبحسب البيان الصادر أكدوا انه تم الإنتهاء من 12 قضية من ضمن 14 قضية تسببت في إيقاف القيد، لثمانية أطراف ويتبقى طرفان جاري التفاوض معهما لإنهاء الأزمة بشكل نهائي.

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك إجتماع اليوم الخميس لمناقسة عدد من الملفات الخاصة ومنها ملف إيقاف القيد.

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