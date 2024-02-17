فريدة عثمان تفوز ببرونزية سباق 50 م فراشة فى بطولة العالم للسباحة بقطر

نجحت السباحة المصرية فريدة عثمان منذ قليل في حصد الميدالية البرونزية في منافسات 50 م فراشة في بطولة العالم للسباحة المقامة بمدينة الدوحة القطرية.

وحققت فريدة عثمان الميدالية البرونزية في زمن 25.67 ثانية لتتوج بالبرونزية الثالثة لها في بطولات العالم في إنجاز تاريخي غير مسبوق.

وكانت فريدة قد تأهلت لنهائي سباق 50 متر فراشة بعد أن احتلت فريدة عثمان المركز الثالث في تصفيات نصف النهائي بزمن قدره 25.80 ثانية لتتأهل للنهائي.

جدير بالذكر أن فريدة عثمان دخلت التاريخ السباحة المصرية بعد أن حققت الميدالية البرونزية مرتين في بطولة العالم وكان ذلك في سباق 50 متر فراشة بنسختي 2017 و2019 على التوالي، لتضيف الميدالية الثالثة لها هذا العام.

وحرص رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء الكابتن طيار حسين المسلم، على توجيه التهنئة للاتحاد المصري للسباحة ووزارة الشباب والرياضة، على تحقيق مها عامر الميدالية البرونزية في بطولة العالم للألعاب المائية.

وعبر المسلم، عن سعادته بتحقيق مصر ميدالية في بطولة العالم للألعاب المائية، بعد فترة كبيرة من الغياب عن منصات التتويج.

وأكد، أن هذا الإنجاز جاء بعد جهد وتعب كبير للجميع سواء مها عامر والجهاز الفني لمنتخب مصر، مؤكدًا أن وزارة الشباب والرياضة واتحاد السباحة برئاسة ياسر إدريس لم يبخلوا عن أبطالنا المصريين في أي شيء من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في البطولات العالمية.

ونجحت البطلة المصرية مها عامر في حصد ميدالية تاريخية لمصر خلال منافسات الغطس في بطولة العالم للألعاب المائية المقامة في قطر خلال الفترة من 2 إلى 18 فبراير 2024 بمشاركة 2600 من نخبة أبطال العالم من نحو 190 دولة، يتنافسون على حصد 75 ميدالية والمؤهلة إلى أوليمبياد باريس 2024.

وحصدت البطلة المصرية مها عامر الميدالية البرونزية خلال منافسات الغطس من سلم متحرك على ارتفاع متر.

وتشهد بطولة العالم لألعاب الماء تواجد المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ورئيس الاتحاد المصري للسباحة، حيث يحضر اجتماع الاتحاد الدولي للسباحة والاجتماع غير العادي للاتحاد الإفريقي للسباحة واللذين سوف تتم إقامتهم على هامش البطولة المقامة في دولة قطر.