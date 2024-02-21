"IATA": قضية الانبعاثات الكربونية أهم الأولويات على المدى القصير إلى المتوسط

كشف الاتحاد العام للنقل الجوي الدولي (IATA)، عن أن 6 مناطق جغرافية رئيسية تقوم بتقييم أدائنا الاقتصادي لقطاع الطيران، كما تقوم بإعداد تقارير دورية عنها على أساس شهري، في كلا من إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية، وفي عام 1990، وساهمت شركات الطيران الإفريقية بنسبة 2.2% من الطيران العالمي، وفي آسيا والمحيط الهادئ 19.7%، وأوروبا 28%، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 5.4%، وفي الشرق الأوسط 2.4%، خاصة فيما يحدث في الشرق الأوسط.

واكد الاتحاد ان كل هذه فرص رائعة للمضي قدمًا في الصناعة، لذلك نحن قادرون على التغلب على جميع التحديات المحتمل أن نواجهها، كذلك يمكننا أن نثق في قدرتنا على التغلب على بعض التحديات الكبيرة في الآونة الأخيرة، من خلال العمل معًا، في ظل الأطر السياسية الصحيحة التي تضعها الحكومات والدول الأعضاء في إفريقيا والشرق الاوسط فإن الصناعة لديها مسار موثوق للغاية لتحقيق كل التدابير اللازمة لضمان وصول صافي الصفر إلى الصفر في عام 2050.

إفريقيا لا تزال في حالة ركود

ففي عام 2019، استمرت الدول الإفريقية في تسجيل نسبة 2.1%. لكننا شهدنا نموًا كبيرًا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث وصل إلى ما يقرب من 35٪ من السوق العالمية في عام 2019. نما الشرق الأوسط من 2.4٪ إلى 9.1٪، وشمال إفريقيا، وانخفضت شركات الطيران الأمريكية من 42% إلى ما يزيد قليلًا عن 22%. بينما ظلت أوروبا ثابتة إلى حد ما عند 27٪، وأمريكا اللاتينية 5٪.

وأضاف أن الأرقام لعام 2023 متشابهة إلى حد كبير، آسيا والمحيط الهادئ، مما يعكس حقيقة أن الانتعاش كان أبطأ قليلًا في الأسواق الدولية بحوالي 32%.

وأضاف الاتحاد أنه من المثير للاهتمام أيضًا التفكير في الحقيقة أن الأسواق المحلية الرئيسية، في الصين في عام 1990 كانت تمثل ما يزيد قليلًا عن 1% من إجمالي النشاط العالمي، والهند حوالي 0.2%. وبالنظر إلى عام 2023، يمثل السوق المحلي الصيني الآن أكثر من 11% من إجمالي الطيران التجاري، وقد نمت الهند إلى ما يقرب من 1.8%.

ورغم ذلك لا تزال إفريقيا في حالة ركود عند ما يزيد قليلًا عن 2٪. رغم إن إمكانات النمو في إفريقيا هائلة، ولكن يجب أن يكون هناك تغيير لتمكين المستهلكين في المنطقة الأفريقية من الاستفادة من الفرص التي يوفرها الطيران.

وفي الوقت نفسة تمثل أفضل 20 مجموعة مسارات حوالي 95% من إجمالي الرحلات الدولية وفي عام 2019، قبل الوباء، كانت منطقة آسيا والمحيط الهادئ في المرتبة الثانية، بنسبة 13.3%. وكان أكبر سوق دولي هو أوروبا الغربية، السفر الدولي داخل أوروبا بنسبة 18%، ومن أوروبا إلى أمريكا الشمالية بنسبة 11.4%.

في عام 2023، وهذا يوضح سبب تأخر التعافي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، انخفض السفر الدولي داخل منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى 9.7٪، لذا فهذه فرصة كبيرة لمواصلة التعافي في السوق هنا وأنا متحمس لما ستبدو عليه الأمور في السنوات المقبلة.

وأكد ويلي ولش رئيس الاتحاد النقل الجوي الدولي (IATA)، إن هذه الصناعة ملتزمة تماما بتحقيق صافي صفر من ثاني أكسيد الكربون في عام 2050. ولا يمكننا أن نفشل أو نتعثر في جهودنا لتحقيق هذا الهدف، ومن الضروري أن نعمل معًا لضمان تزويد الصناع بالثقة بأن لدينا طريقًا لإزالة الكربون من صناعة الطيران، ويمكننا أن نكتسب الكثير من الثقة مما حققناه بالفعل.

ثاني أكسيد الكربون الذي أنتجته صناعة الطيران

وأضاف ويلش أن ثاني أكسيد الكربون الذي أنتجته الصناعة في عام 2000، وقارنته بما فعلناه في عام 2019 قبل الوباء مباشرة، فستجد أن بصمة ثاني أكسيد الكربون لدينا زادت بنسبة 54% تقريبًا، ولكن خلال الفترة نفسها، نمت حركة الركاب بنسبة 175%.

لذلك، هناك انفصال كامل بين نمو الركاب ونمو ثاني أكسيد الكربون لدينا، لذا، نحن نعلم أنه يمكننا أن نكون واثقين من أنه بفضل التدابير التي اتخذناها، ومع التقدم في التكنولوجيا الجديدة، هناك فرص لنا لمعالجة هذه القضية الحاسمة، الأمر الأساسي لتحقيق هدفنا سيكون استخدام وقود الطيران المستدام. هذه هي القضية الأهم على المدى القصير إلى المتوسط.

واضاف ولش أعتقد أن الصناعة أظهرت طلبًا قويًا على هذا المنتج، لقد تم استخدام كل قطرة من وقود الطيران المستدام الذي تم إنتاجه في الصناعة، في الأعوام 2020، 2021، 2022، خلال ذروة الوباء، واصلت الصناعة الاستثمار في هذا المنتج باهظ الثمن. نحتاج إلى رؤيته كصناعة هو إنتاج أكبر، نحن بحاجة إلى رؤية الحكومات توفر الحافز لزيادة الإنتاج بشكل كبير، ومع هذه الزيادة في الإنتاج، يمكن ان تستخدم شركات الطيران كل الوقود المنتج على الرغم من تأثير التكلفة الذي سيمثله التكنولوجيا، وقضايا العمل.