الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

خريطة التنبؤات تكشف موعد ارتفاع درجات الحرارة.. العظمى تصل 24 درجة

صورة
صورة

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارًا من اليوم الأربعاء 21 فبراير، ستشهد البلاد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على كل الأنحاء.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة مع يوم الجمعة المقبل القاهرة والوجه البحري العظمي 22 درجة الصغرى 14 درجة، والسواحل الشمالية العظمى 20 درجة الصغرى 13 درجة، وجنوب سيناء العظمى 27 درجة الصغرى 17 درجة،و شمال الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 10 درجة، وجنوب الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى  15 درجة.

خريطة التنبؤات: انخفاض فى درجات الحرارة ونصائح بارتداء الملابس الثقيلة

ويشهد اليوم الأربعاء، ارتفاعًا في درجات الحرارة ليسود طقس مستقر ودافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.

txt

"الأرصاد" تُحذّر من تخفيف الملابس: لا تنخدعوا بارتفاع درجات الحرارة

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 21 13
العاصمة الإدارية 21 12
6 أكتوبر 20 12
بنهــــا 20 13 
دمنهور 20 13
وادي النطرون 21 12
كفر الشيخ 19 12
المنصورة 20 13 
الزقازيق 21 13 
شبين الكوم 21 12
طنطا 19 11
دمياط 18 12 
بورسعيد 18 13
الإسماعيلية 21 10
السويس 20 12
العريش 19 10
رفح 19 10
رأس سدر 21 13
نخل 20 6
كاترين 15 4
الطور 22 14
طابا 19 11
شرم الشيخ 24 15
الإسكندرية 19 11
العلمين الجديدة 19 10
مطروح 18 10
السلوم 17 8
سيوة 18 7
رأس غارب 24 13
الغردقة 24 14
سفاجا 23 13
مرسى علم 24 15
شلاتين 24 15
حلايب 21 16
أبو رماد 23 15 
رأس حدربة 22 16
الفيوم 20 10
بني سويف 20 10
المنيا 21 9
أسيوط 21 8
سوهاج 22 9
قنا 23 11 
الأقصر 23 10
أسوان 24 11
الوادي الجديد 22 10
أبوسمبل 23 12

درجات الحرارة خريطة التنبؤات هيئة العامة للأرصاد الجوية طقس مستقر ودافئ العظمى

مواد متعلقة

الأرصاد.. اليوم ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة والصغرى بالقاهرة 13

"هنوصلك".. خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

مطالب بإقامة معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" في الصين والهند

الأرصاد.. غدًا ارتفاع بدرجات الحرارة وشبورة صباحًا بالطرق والصغرى بالقاهرة 13

بالصور: ... تجربة طواريء جزئية بمبنى القابضة للمطارات

الأرصاد: طقس اليوم دافئ نهارًا وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة

الأرصاد: غدًا أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من البلاد

تفاصيل إلغاء رحلتى مصر للطيران المتجهتين لميونخ الألمانية

الأكثر قراءة

خوفًا من غضب المسلمين.. ذعر فى إسرائيل من قرار المسجد الأقصى

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

موعد بدء صرف مرتبات شهر فبراير.. هل ستكون بالزيادة؟

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

مَن هي ياسمين موسى؟.. قدمت مرافعة مصر حول ممارسات إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

صياغة صفقة جديدة للهدنة وحماية المدنيين فى رفح.. تفاصيل أجندة ماكجورك فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

أحمد بهاء الدين شعبان

ألمانيا وإسرائيل: "هتلر" ينهض من رقدته!

مدحت بشاى

وزارة الدفاع ووثائق الفخار الأكتوبرية

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية تعزز نجاح العلاقات الأردنية الأمريكية لصالح قضايا المنطقة

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

يائير لابيد: سموتريش والمتطرفين أضعفوا إسرائيل أمام حركة حماس

الهلال الأحمر: أجلينا 21 جريحًا من مجمع ناصر بخان يونس

اليوم الـ138 للعدوان.. عشرات الشهداء والاحتلال يمنع إسعاف المصابين بغزة