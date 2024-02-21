خريطة التنبؤات تكشف موعد ارتفاع درجات الحرارة.. العظمى تصل 24 درجة

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارًا من اليوم الأربعاء 21 فبراير، ستشهد البلاد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على كل الأنحاء.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة مع يوم الجمعة المقبل القاهرة والوجه البحري العظمي 22 درجة الصغرى 14 درجة، والسواحل الشمالية العظمى 20 درجة الصغرى 13 درجة، وجنوب سيناء العظمى 27 درجة الصغرى 17 درجة،و شمال الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 10 درجة، وجنوب الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 15 درجة.

ويشهد اليوم الأربعاء، ارتفاعًا في درجات الحرارة ليسود طقس مستقر ودافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 21 13

العاصمة الإدارية 21 12

6 أكتوبر 20 12

بنهــــا 20 13

دمنهور 20 13

وادي النطرون 21 12

كفر الشيخ 19 12

المنصورة 20 13

الزقازيق 21 13

شبين الكوم 21 12

طنطا 19 11

دمياط 18 12

بورسعيد 18 13

الإسماعيلية 21 10

السويس 20 12

العريش 19 10

رفح 19 10

رأس سدر 21 13

نخل 20 6

كاترين 15 4

الطور 22 14

طابا 19 11

شرم الشيخ 24 15

الإسكندرية 19 11

العلمين الجديدة 19 10

مطروح 18 10

السلوم 17 8

سيوة 18 7

رأس غارب 24 13

الغردقة 24 14

سفاجا 23 13

مرسى علم 24 15

شلاتين 24 15

حلايب 21 16

أبو رماد 23 15

رأس حدربة 22 16

الفيوم 20 10

بني سويف 20 10

المنيا 21 9

أسيوط 21 8

سوهاج 22 9

قنا 23 11

الأقصر 23 10

أسوان 24 11

الوادي الجديد 22 10

أبوسمبل 23 12