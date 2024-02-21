مطالب بالتعاون العالمي للحد من الانبعاثات الكربونية في مجال الطيران

طالب ويلي ولش، رئيس الاتحاد النقل الجوي الدولي (IATA)، بضرورة أن يعمل الجميع من الدول الأعضاء معًا على ضمان تزويد الناس بالثقة في إزالة الكربون من الصناعة.

وقال ولش: "ملتزمون تماما بتحقيق صافي صفر من ثاني أكسيد الكربون في عام 2050، ولا يمكننا أن نفشل أو نتعثر في جهودنا لتحقيق هذا الهدف، لكن إذا نظرت إلى ثاني أكسيد الكربون الذي أنتجته الصناعة في عام 2000، وقارنته بما فعلناه في عام 2019 قبل وباء كورونا مباشرة، فستجد أن بصمة ثاني أكسيد الكربون لدينا زادت بنسبة 54% تقريبًا، ولكن خلال الفترة نفسها، نمت حركة الركاب بنسبة 175% لذلك".

أكد: “أن هناك انفصال كامل بين نمو الركاب ونمو ثاني أكسيد الكربون لدينا، لذا، نحن نعلم أنه يمكننا أن نكون واثقين من أنه بفضل التدابير التي اتخذناها، ومع التقدم في التكنولوجيا الجديدة، هناك فرص لنا لمعالجة هذه القضية الحاسمة، لكن الأمر الأساسي لتحقيق هدفنا سيكون استخدام وقود الطيران المستدام، وبالنسبة لنا هذه هي القضية الأهم على المدى القصير إلى المتوسط”.

شكل الصناعة على مدى العقود القليلة الماضية

أضاف ولش، خلال حلقة نقاشية لأعضاء الاتحاد مساء أمس، أن تقدم الصناعة وانتعاشها استمر بقوة خلال عام 2023، عند ما يزيد قليلًا عن 94% مما كنا عليه في عام 2019، ويتألف ذلك من أداء قوي للغاية في الأسواق المحلية، متقدمًا بنسبة 4% تقريبًا لعام 2019، مع تأخر الأسواق الدولية بنسبة تزيد قليلًا عن 88%".

تابع: “بالنظر إلى المستقبل، تشير تقديرات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) إلى أنه على مدار العشرين عامًا القادمة، ستنمو الصناعة بحوالي 3.3% سنويًا، وهذا أقل بكثير من النمو الذي شهدناه خلال الفترة من 2010 إلى 2019، لكنني أعتقد أنه يعكس بعض التحديات التي نواجهها كصناعة وسنواجهها في المستقبل. قيود البنية التحتية سواء في الجو أو على الأرض، مشكلات سلسلة التوريد التي أصبحت الآن سمة من سمات الصناعة لعدد من السنوات ومن المرجح أن تستمر لبضع سنوات أخرى. التأخير وتسليم طائرات جديدة، والمشاكل المتعلقة بالمحركات، ونقص العمالة في بعض أنحاء العالم، وتأثير التكلفة بشكل كبير على انتقالنا إلى صافي الصفر في عام 2050”.

ويضيف: :"لأنه مهما كانت الطريقة التي تنظر بها إلى هذا، ستكون هناك تكلفة مرتبطة بالانتقال إلى صافي الصفر، وفي نهاية المطاف، يجب أن تنعكس هذه التكاليف في أسعار التذاكر التي نفرضها على عملائنا، الأمر الذي سيكون له تأثير مثبط على مستوى النمو الذي تتوقعه الصناعة للمضي قدمًا".