الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تعرف على تفاصيل حالة الطقس المتوقعة حتى الإثنين المقبل

طقس القاهرة
طقس القاهرة

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها هيئة الأرصاد الجوية، التفاصيل الكاملة لحالة الطقس المتوقعة من اليوم حتى الإثنين 26 فبراير 2024، وذلك تزامنا مع حالة الاستقرار بالأحوال الجوية التي تشهدها البلاد خلال هذه الأيام

 

 تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل 
 


الأربعاء21 فبراير


قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه يسود اليوم  طقس مستقر ودافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومن المقرر تكون شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحًا تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- الخميس والجمعة 23 فبراير 2024

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحًا تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. كذلك يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
 

حالة الطقس اليوم وغدًا في مصر.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الأسبوع المقبل


- السبت 24 فبراير والأحد 25 فبراير 2024:
 

من المتوقع وجود شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحًا تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 


- الاثنين 26 فبراير 2024

 يوجد شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحًا تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما يوجد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

خريطة التنبؤات الجوية حالة الطقس التنبؤات الجوية شديد البرودة الأرصاد

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