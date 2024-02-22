الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الأرصاد.. طقس اليوم دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا

الطقس
الطقس

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية  أن يسود اليوم الخميس طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس غدٍ الخميس

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى 1.25 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

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"الأرصاد" تكشف أبرز الظواهر الجوية التى تشهدها البلاد الفترة المقبلة

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 21 13
العاصمة الإدارية 21 12
6 أكتوبر 21 12
بنهــــا 20 13 
دمنهور 20 13
وادى النطرون 20 12
كفرالشيخ 19 12
المنصورة 20 13 
الزقازيق 20 13 
شبين الكوم 21 12
طنطا 20 12
دمياط 19 12 
بورسعيد 20 12
الإسماعيلية 21 13
السويس 21 13
العريش 20 12
رفح 19 11
رأس سدر 23 13
نخل 21 6
كاترين 16 4
الطور 23 14
طابا 20 11
شرم الشيخ 25 17
الإسكندرية 20 12
العلمين الجديدة 20 11
مطروح 19 10
السلوم 20 9
سيوة 20 7
رأس غارب 23 13
الغردقة 25 14
سفاجا 24 14
مرسى علم 25 16
الشلاتين 26 13
حلايب 24 15
أبورماد 23 14 
رأس حدربة 23 15
الفيوم 23 10
بني سويف 24 9
المنيا 24 8
أسيوط 24 9
سوهاج 25 9
قنا 25 11 
الأقصر 26 11
أسوان 30 14
الوادي الجديد 25 8
أبوسمبل 28 10

درجات الحرارة المتوقعة  على عدد من المدن والعواصم العربية:

العظمى الصغرى
مكة 33 22
المدينة 32 18 
الرياض 27 15
المنامة 23 18
أبوظبي 25 18
الدوحة 26 17
الكويت 24 14
دمشق 18 5
بيروت 19 14
عمان 16 5
القدس 16 5
غزة 18 11
بغداد 23 10
مسقط 25 20
صنعاء 27 9
الخرطوم 39 23
طرابلس 18 11
تونس 19 10
الجزائر 21 15
الرباط 21 14
نواكشوط 34 18

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