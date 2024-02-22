مطار العريش الدولي يستقبل طائرتي مساعدات لصالح قطاع غزة

استقبل مطار العريش الدولي بشمال سيناء، طائرتي مساعدات إنسانية لصالح قطاع غزة والهلال الأحمر المصري.

وصرح مصدر مسئول بمطار العريش الدولي، اليوم الخميس، بأن الطائرة الأولى من الإمارات تحمل 9.71 طن من المستلزمات الطبية المقدمة، والثانية من السعودية تحمل عربة من طراز"تيوتا هاي لوكس موديل 2024"، وأخرى "كلارك" لصالح الهلال الأحمر المصري.

وأشار إلى أنه جرى تفريغ شحنة الطائرة الأولى ونقلها بشاحنات إلى المخازن اللوجستية في مدينة العريش تمهيدا لإدخالها إلي قطاع غزة عن طريق ميناء رفح البري بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

يذكر أن عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر الماضي وصلت 606 طائرات تحمل مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية، من بينها 496 طائرة حملت أكثر من 15 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية بجانب 110 طائرات حملت وفودا رسمية وتضامنية قامت بزيارة ميناء رفح ومخازن المساعدات بالعريش والجرحى الفلسطينيين في مستشفيات شمال سيناء.