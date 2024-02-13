الثلاثاء 13 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مطار العريش الدولى يستقبل 3 طائرات مساعدات وسفينة إندونيسية موجهة إلى غزة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

وصلت إلى مطار العريش الدولي في محافظة شمال سيناء، 3 طائرات مساعدات إنسانية متنوعة من الإمارات  قطر وبلجيكا، إضافة إلى سفينة مساعدات من إندونيسيا، لصالح الفلسطينيين بقطاع غزة.

وصرح مصدر مسؤول بمطار العريش، الدولي اليوم الثلاثاء، بأن الطائرة الأولى قادمة من الإمارات تحمل على متنها 21 طنا من المواد الغذائية، الثانية من قطر وتحمل على متنها 38 طنا من الأدوية، والطائرة الثالثة بلجيكية على متنها 53 طنا من المستلزمات الطبية.

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وأشار المصدر إلى أنه تم تفريغ شحنة الطائرات ونقلها إلى المخازن اللوجستية بالعريش تمهيدا لنقلها إلى ميناء رفح البري، وإدخالها إلى القطاع بالتنسيق بين الهلال الأحمر الفلسطيني والمصري ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

ولفت المصدر إلى أن ميناء العريش البحري وصلت إليه سفينة مساعدات متنوعة قادمة من إندونيسيا تحمل 242 طنًا لصالح أهالي غزة.

وأوضح المصدر أن بلغ إجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر الماضي 582 طائرة تحمل مساعدات من عدد من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية، من بينها 466 طائرة حملت آلاف الأطنان من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية، بجانب 106 طائرات حملت وفودا رسمية وتضامنية قامت بزيارة ميناء رفح، ومخازن المساعدات بالعريش، والجرحى الفلسطينيين في مستشفيات شمال سيناء.

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