مطار العريش الدولى يستقبل طائرة مساعدات إماراتية لصالح قطاع غزة

استقبل مطار العريش الدولي طائرة مساعدات جديدة لصالح قطاع غزة.

وقال مسئول بمطار العريش - في تصريح اليوم الإثنين، إن طائرة مساعدات من دولة الإمارات العربية المتحدة تحمل 30.4 طن من المواد الغذائية والطبية و12 برميل وقود.

وأضاف أن إجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر الماضي بلغ 550 طائرة تحمل مساعدات من عدد من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية، من بينها 448 طائرة حملت المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية، بجانب 102 طائرة حملت وفودا رسمية وتضامنية زارت ميناء رفح ومخازن المساعدات بالعريش والجرحى الفلسطينيين في مستشفيات شمال سيناء.