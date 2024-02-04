"الناتو" يستضيف مائدة مستديرة سنوية حول تغير المناخ والأمن

استضاف حلف شمال الأطلسي (ناتو) المائدة المستديرة السنوية لتغير المناخ والأمن في مقر الحلف بالعاصمة البلجيكية بروكسل في حدث جمع ممثلين حكوميين من الدول الأعضاء في الناتو والدول الشريكة، إضافة إلى خبراء وعلماء مشهورين في مجال تغير المناخ لمناقشة أحدث التطورات في تأثير تغير المناخ على الأمن.

ووفقا لبيان صادر عن الناتو، رحب مساعد الأمين العام لحلف الناتو لشئون الابتكار والتقنيات الهجينة والسيبرانية، ديفيد فان ويل، بالمشاركين في المائدة المستديرة السنوية، وقال إنه سيتعين على الحكومات إدارة المخاطر البيئية والناخية المتكررة، بجانب إدارة التحولات الطموحة في مجال الطاقة منذ الثورة الصناعية.

أضاف فان ويل أن قضايا المناخ مهمة لأمن الحلفاء على المدى القصير، بينما يتطلعون أيضًا إلى التخطيط الدفاعي على المدى الطويل، وتحديد التدابير التي ينبغي عليهم اتخاذها لإدارة المخاطر إلى جانب أولويات الدفاع الأخرى.

وأوضح أن اجتماع المائدة المستديرة يهدف إلى رفع مستوى الوعي بالجوانب المختلفة لعمل الناتو بشأن تغير المناخ والأمن، لتوجيه التنفيذ المستمر لأجندة تغير المناخ والأمن، وكذلك التطلع إلى قمة واشنطن 2024.

شملت المواضيع التي تم تناولها أحدث اتجاهات تغير المناخ، والتحديات التشغيلية المرتبطة بالظروف البيئية المتغيرة، وتدابير التكيف والتخفيف المتاحة، والشراكات.