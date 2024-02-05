أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية اليوم الإثنين

تعرضت الإسكندرية، اليوم السبت، لأمطار غزيرة متواصلة أثرت على حركة سير المشاه والسيارات، بينما انتظمت حركة الملاحة وتداول الحاويات والشاحنات وشحن وتفريغ البضائع بميناء الإسكندرية بشكل طبيعي ومنتظم.

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه تم رفع حالة الطوارئ بجميع الأجهزة التنفيذية والخدمية وتكليف رؤساء الأحياء بالتواجد الميداني على مدى الـ 24 ساعة لتلقي أي بلاغات بوجود تجمعات للأمطار لإزالتها وكسحها.

وانتشرت سيارات ومعدات شركة الصرف الصحي بشرق وغرب المدينة خاصة في الأماكن التي تشهد وجود تجمعات للأمطار لكسحها وتسهيل الحركة.

من جانبه، وجه رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، اللواء بحري نهاد شريف مركز عمليات الميناء والخدمات البحرية لتلقي أي اشارات استغاثة من السفن والبواخر لضمان سرعة الانتقال لسلامة الأرواح والممتلكات والسلامة البحرية.

يذكر أن الإسكندرية تتعرض حاليا لنوة "أنواء الكرم" والتي تستمر لمدة 7 أيام تصاحبها رياح غربية وأمطار شديدة.