رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي: نتعاون مع السعودية لإقامة أكبر منطقة ترفيهية بالشرق الأوسط

أشاد رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي عبدالفتاح الجبالي، بالتعاون الكبير القائم بين المدينة والمملكة العربية السعودية في العديد من المجالات الإعلامية والثقافية ومن ضمنها التحضير لإقامة أكبر منطقة ترفيهية في منطقة الشرق الأوسط باستثمارات سعودية ضخمة، معربًا عن أمله في المزيد من التعاون بين الجانبين في الفترة القادمة.

جاء ذلك خلال لقاء الجبالي اليوم الأحد الرئيس التنفيذي لـ هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية محمد الحارثي على رأس وفد إعلامي رفيع المستوى ضم المهندس حاتم أبو ناصف مساعد الرئيس للشئون الهندسية والفنية، وبحضور الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي.

ورحب الجبالي بالزيارة التي تأتي في إطار تعزيز أواصر الصداقة بين الأشقاء وأطلع الوفد على إمكانيات مدينة الإنتاج الإعلامي العلمية والتكنولوجية وأهم الأنشطة بها وما تضمه من استديوهات مجهزة بأحدث وسائل التقنية.

من جانبه، أكد الحارثي العلاقات التاريخية الوطيدة بين مصر والمملكة على مختلف الأصعدة خاصة العلاقات الإعلامية التي تحمل الكثير من التلاحم المشترك والتوافق في الرؤي والتي تتميز بالأخوة والتوأمة.

أشار عمرو الليثي إلى أن مدينة الإنتاج الإعلامي شهدت نقلة كبيرة على يد رئيسها الحالي كأحد كبار رجال الاقتصاد وما يملكه من باع كبير في مجال الإعلام، موضحا أن المدينة تملك بنية تحتية أساسية هائلة من الإمكانيات الفنية والتكنولوجية التي تسهم في إنتاج الأعمال الدرامية والفنية على أعلى مستوى.

واستهل الوفد زيارته للمدينة بمشاهدة فيلم تسجيلي يبرز تاريخ مدينة الإنتاج الإعلامي ومراحل التطور الذي شهدته خاصة في الأونة الأخيرة حتي أصبحت واحدة من أكبر الكيانات الإعلامية والاقتصادية في الشرق الأوسط، بعد تفقد الوفد مركز إحياء التراث السمعي والبصري بالمدينة الذي يقوم بالحفاظ على كنوز مصر من الأفلام القديمة وحمايتها من التلف والقدم، واستمع إلى شرح من القائمين بالإشراف على المركز حول طريقة نقل هذه الأفلام إلى تقنية الــ4K ذات الجودة العالية.

ثم توجه الوفد إلى استديو الدولبي أتموس والذي يعد الأحدث في العالم في مجالات تطبيق تسجيل ومكساج الصوت والمعتمدة من شركة دولبي العالمية، وتفقد الوفد أيضًا مركز التدريب والتطوير بالمدينة Skill UP حيث شاهد قاعات التدريب والمحاضرات والمعامل العلمية الخاصة بالمركز، واستمع إلى شرح تفصيلي من الدكتورة أماني فاروق مدير المركز حول طريقة عمله خاصة وأن المركز قد قام في الأونة الأخيرة بإبرام العديد من البروتوكولات مع العديد من الجامعات العربية والمصرية لتدريب الطلاب في المجالات الإعلامية المختلفة.

بعد ذلك قام الوفد بعمل جولة بمناطق التصوير المفتوحة بالمدينة شاهد خلالها الاستعدادات الجارية لتصوير الأعمال الدرامية حيث زار مسلسل الحشاشين أثناء عملية التصوير والتقى بالفنان كريم عبدالعزيز بطل المسلسل والمخرج بيتر ميمي وفريق العمل.

وفي نهاية الجولة تفقد الوفد استديوهات قناة MBC بالمدينة وشاهد عددأ من البلاتوهات الخاصة ببرامج القناة واستمع إلى شرح تفصيلي من القائمين بالإشراف عليها كما لتقى بعدد من الإعلاميين بها.