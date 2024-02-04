الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الخارجية: مصر أجلت 27 ألف أجنبى من غزة وأدخلت 130 ألف طن مساعدات إنسانية

السفير إسماعيل خيرت
السفير إسماعيل خيرت

أكد السفير إسماعيل خيرت، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، نجاح الدولة المصرية في إجلاء أكثر من 27 ألف مواطن أجنبي وذويهم من خلال تنسيق موسع مع أكثر من 80 سفارة وهيئة دولية عاملة في مصر، فضلًا عن إدخال 130 ألف طن من المساعدات الإنسانية والوقود والأدوات الغذائية والطبية وخيم الإيواء وغيرها. 

جاء ذلك خلال استقبال مساعد الوزير بمقر وزارة الخارجية الجديد بالعاصمة الإدارية، فيليب لاليو، مدير مركز الأزمات والمساندة بوزارة أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية، على رأس وفد ضم ممثلين عن وزارة العمل والصحة والتضامن الفرنسية، بحضور السفير الفرنسي بالقاهرة إيريك شوفالييه، والملحق العسكري بالسفارة.

حضر اللقاء السفير كامل جلال، مدير إدارة فلسطين بوزارة الخارجية، وكل من المهندس محمد حسن والدكتور محمود ثروت، ممثلين عن  الهلال الأحمر المصري.

وذكرت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الاجتماع تناول تعظيم سبل التعاون في مجالات الاغاثة للتخفيف من الأزمة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة إثر العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ ما يقرب من أربعة أشهر.

كما بحث الجانبان أبعاد الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع، ومعاناة سكانه وظروف معيشتهم الكارثية في ظل التعنت الإسرائيلي لعرقلة دخول المساعدات وبرودة الجو وانهيار البنية التحتية والصحية والإدارية والبيئية.

وأشاد السفير خيرت، بالتعاون المصري- الفرنسي في مجال تقديم الدعم لأهل القطاع من خلال تقديم المساعدات الإنسانية واستضافة حاملة المروحيات الفرنسية ديكسمود Dixmude في ميناء العريش، والتي قدمت خدمات الإسعاف للجرحى والمرضى الفلسطينيين.

ومن جانبه، أثنى فيليب لاليو Philippe Lalliot على الدور المصري المحوري في إجلاء الآلاف من الرعايا الأجانب وذويهم من القطاع، مثمنّا الأداء المهني المتميز والتفاني الذي أظهره ممثلو الهلال الأحمر المصري والجهات الحكومية لتيسير وصول المساعدات الإنسانية.

كما تضمنت المشاورات دور منظمة الأونروا في دعم الاحتياجات اليومية للشعب الفلسطيني في غزة، في ضوء ما يتعرضون له من عدوان، وأهمية استمرار التمويل الدولي للمنظمة.

وزير الخارجية سفارة المساعدات الإنسانية العاصمة الإدارية مجالات الاغاثة الأزمة الإنسانية

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