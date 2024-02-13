ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة لـ28473 شهيدًا و68146 مصابًا

أعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 28473 شهيدا، و68146 مصابا.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية، 16 مجزرة في قطاع غزة، راح ضحيتها 133 شهيدا، و162 مصابا.

فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

عشرات الشهداء والجرحي في غارات وقصف مدفعي إسرائيلي علي قطاع غزة

كما استشهد وأصيب عدد من المواطنين، فجر اليوم الثلاثاء، في غارات وقصف مدفعي إسرائيلي طال مناطق متفرقة من قطاع غزة.

ففي ساعات فجر اليوم الـ130 من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، أفادت مصادر صحية باستشهاد 5 مواطنين واصابة آخرين جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا لعائلة قدوحة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستشهدت طفلة وأصيب 4 مواطنين آخرين على الأقل جراء قصف الاحتلال على حي البرازيل في رفح.

وأفادت مصادر محلية بسماع دوي انفجارات عنيفة في المناطق الغربية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية والغربية لخان يونس جنوبي قطاع غزة، وقال مواطنون أن التيار الكهربائي انقطع بالكامل عن مجمع ناصر الطبي في المدينة.

وكان قد استُشهد 7 مواطنين، وأصيب 14 من الطواقم الطبية والنازحين، أمس الإثنين، بنيران قناصة الاحتلال في ساحات مجمع ناصر الطبي، في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي مخيم المغازي وسط القطاع اصيب عدد من المواطنين بقصف لطائرات الاحتلال الحربية.

وانضمت كندا، الثلاثاء، إلى عدة دول دعت إسرائيل لعدم اجتياح مدينة رفح، مؤكدة أن الهجوم الإسرائيلي البري المحتمل على رفح سيكون مدمرا بالنسبة إلى الفلسطينيين.