الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

غدا.. أجواء دافئة وشبورة صباحا الصغرى بالقاهرة 13 درجة

الطقس في مصر
الطقس في مصر

                  

 كشفت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك توقعات ان يشهد غد، الخميس، طقس مستقر ودافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.        

 واشارت هيئة الأرصاد الجوية كما يشهد غد شبورة مائية  من 4 الى 9 صباحًا تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما يوجد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

 

أخبار حالة الطقس اليوم الأربعاء 21-2-2024| درجات الحرارة فى محافظات مصر

 

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خريطة التنبؤات تكشف موعد ارتفاع درجات الحرارة.. العظمى تصل 24 درجة

 

درجات الحرارة غدا الخميس



وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الخميس: وفقا لما اعلنتة  هيئة الأرصاد الجوية القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 09، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 14 درجة.

 

 درجات الحرارة اليوم الاربعاء 

وكانت قد اعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مستقر ودافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.        كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة  المتوقعة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 09، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 12.

هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الأرصاد الجوية شبورة صباحا درجات الحرارة

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