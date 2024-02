أكاديمية مصر للطيران تتظم دورات تدريبية تخصصية لسلطة الطيران اليمنى

أكاديمية مصر للطيران تتظم دورات تدريبية تخصصية لسلطة الطيران اليمني

دورة بعنوان أمن الطيران وحماية بيئة الطيران

انتهت أكاديمية مصر للطيران للتدريب من تقديم عدد من الدورات التدريبية المهمة لصالح سلطة الطيران المدني اليمني، وقد غطت هذه الدورات مجالات الملاحة الجوية، المطارات، أمن الطيران وحماية بيئة الطيران المدنى، وفيما يلي بعض من عناوين هذه الدورات:

- Evaluation of Threats and Risk Management

-Aircraft Emergencies for Aerodrome Controller

-Global Navigation Satellite System "GNSS”

-ATSEP Qualification CNS (Communication/Navigation (

- Advanced Airfield Lightning Systems

- USAP-CMA

-CORSIA

واشاد المشاركون بكفاءة المدربين وخبراتهم العالية ومناسبة الدورات التدريبية لتخصصاتهم وإسهامها فى تأهيل ورفع كفاءة العنصر البشرى.

استمرار الدورات التدريبية

وستستمر أكاديمية مصر للطيران للتدريب في الأسابيع القادمة تقديم العديد من هذه الدورات، ويسعدها أن تلبي جميع طلبات التدريب لكل من شركات الطيران، شركات خدمات الطيران، شركات الخدمات الأرضية، مشغلي المطارات، ومقدمي خدمات الملاحة الجوية.



اجتياز التفتيش الدوري للسلامة والصحة

يشار إلى أن مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية نجحت في اجتياز التفتيش الدوري لتجديد اعتماد ISO 45001:2018 للسلامة والصحة المهنية واعتماد ISO 14001:2015 في نظام إدارة البيئة، بالإضافة إلى مراجعة المتابعة الدورية لاعتماد أنظمة الجودة ISO 9001:2015 والذي قامت به شركة Intertek الجهة المانحة للاعتماد، ويهدف هذا التفتيش إلى الوقوف على مدى تطابق الإجراءات التي تتم لعمل صيانات الطائرات مع التشريعات القياسية الدولية.

وتوجه المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران بالتهنئة للعاملين بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية لاجتياز التفتيش، معربًا عن ثقته في الكوادر العاملة بالشركة وقدرتهم على العمل في كل الظروف بكفاءة عالية تؤكدها الاعتمادات التي تحصل عليها الشركة بجدارة.