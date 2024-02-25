الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الأرصاد.. طقس اليوم مائل للدفء ورياح مثيرة للرمال والأتربة على سيناء

الطقس في مصر
الطقس في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية  أن يسود اليوم الأحد طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب على فترات متقطعة، كما تتكون شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق. 

الأرصاد: غدًا طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية. 

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

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رغم الدفء.. الأرصاد تحذر من انخفاض مفاجئ فى درجات الحرارة وشبورة كثيفة

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 23 14
العاصمة الإدارية 23 13
6 أكتوبر 23 13
بنهــــا 23 14 
دمنهور 22 14
وادي النطرون 22 13
كفر الشيخ 22 14
المنصورة 23 14 
الزقازيق 23 14 
شبين الكوم 23 13
طنطا 22 14
دمياط 20 14 
بورسعيد 20 15
الإسماعيلية 23 12
السويس 23 12
العريش 20 9
رفح 20 9
رأس سدر 22 12
نخل 20 7
كاترين 15 3
الطور 22 14
طابا 22 13
شرم الشيخ 25 16
الإسكندرية 21 13
العلمين الجديدة 21 12
مطروح 22 11
السلوم 23 11
سيوة 25 9
رأس غارب 24 14
الغردقة 25 15
سفاجا 24 14
مرسى علم 25 16
شلاتين 27 17
حلايب 25 16
أبو رماد 26 16 
رأس حدربة 25 17
الفيوم 24 9
بني سويف 24 9
المنيا 24 10
أسيوط 25 10
سوهاج 25 11
قنا 26 13 
الأقصر 27 14
أسوان 28 15
الوادي الجديد 27 10
أبوسمبل 28 16

 

 

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