السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الأرصاد: غدًا طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء

الأرصاد
الأرصاد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية  أن يسود، غدًا الأحد، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

شبورة مائية صباحًا 

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق، وتنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية. 

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

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الأرصاد الجوية: استقرار حالة الطقس الأسبوع المقبل.. وارتفاع طفيف فى درجات الحرارة

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رغم الدفء.. الأرصاد تحذر من انخفاض مفاجئ فى درجات الحرارة وشبورة كثيفة

العظمى الصغرى

القاهرة 23 14

العاصمة الإدارية 23 13

6 أكتوبر 23 13

بنهــــا 23 14 

دمنهور 22 14

وادي النطرون 22 13

كفر الشيخ 22 14

المنصورة 23 14 

الزقازيق 23 14 

شبين الكوم 23 13

طنطا 22 14

دمياط 20 14 

بورسعيد 20 15

الإسماعيلية 23 12

السويس 23 12

العريش 20 9

رفح 20 9

رأس سدر 22 12

نخل 20 7

كاترين 15 3

الطور 22 14

طابا 22 13

شرم الشيخ 25 16

الإسكندرية 21 13

العلمين الجديدة 21 12

مطروح 22 11

السلوم 23 11

سيوة 25 9

رأس غارب 24 14

الغردقة 25 15

سفاجا 24 14

مرسى علم 25 16

شلاتين 27 17

حلايب 25 16

أبورماد 26 16 

رأس حدربة 25 17

الفيوم 24 9

بني سويف 24 9

المنيا 24 10

أسيوط 25 10

سوهاج 25 11

قنا 26 13 

الأقصر 27 14

أسوان 28 15

الوادي الجديد 27 10

أبوسمبل 28 16

شبورة مائية صباحا الأرصاد الجوية طقس مائل للدفء القاهرة الكبرى درجات الحرارة

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رغم الدفء.. الأرصاد تحذر من انخفاض مفاجئ فى درجات الحرارة وشبورة كثيفة

الأرصاد الجوية: استقرار حالة الطقس الأسبوع المقبل.. وارتفاع طفيف فى درجات الحرارة

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