رغم الدفء.. الأرصاد تحذر من انخفاض مفاجئ فى درجات الحرارة وشبورة كثيفة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس الأمس تميز بالشعور بالبرودة بسبب غطاء سحابي حجب أشعة الشمس، بالإضافة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الجمهورية خاصة الصعيد وجنوب سيناء، ومناطق من القاهرة الكبرى وبعض المناطق الشمالية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن اليوم نشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، وهو ارتفاع طفيف عن المعدلات الطبيعية، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى اليوم 22 درجة على القاهرة الكبرى، وتبلغ ذروة الارتفاعات يوم الإثنين حيث تسجل القاهرة الكبرى 24 درجة.

وأردفت: "نمر بأسبوع دافئ، درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية، بينما نشهد يوم الثلاثاء انخفاضات في قيم درجات الحرارة، مقارنة بطقس الإثنين، وتسجل القاهرة الكبرى 21 درجة مئوية، كما أن فترات الليل تتميز ببرودة شديدة، بفعل تأثير كتل هوائية صحراوية، تجعل النهار دافئًا، والليل شديد البرودة.

وأوضحت أن الظاهرة الجوية المؤثرة غدًا هي الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الزراعية.