مصطفى بكرى: المصريون يملكون 160 مليار دولار في بيوتهم وخارج البلد

قال الإعلامي مصطفى بكري إن المجتمع المصري إذا تكاتف سيخرج من الأزمة بسهولة، مؤكدًا أن المصريين يملكون داخل بيوتهم قرابة الـ60 مليار دولار، بالإضافة إلى 100 مليار دولار تخص رجال أعمال مصريين في الخارج.

وأردف بكري: "لو تكاتفنا، هنخرج من الأزمة بسهولة وهنكون من البلدان الواعدة".

ووجه رسالة تحية وتقدير للقيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي ولدولة الإمارات المتحدة شعبًا وقيادة، كما وجه الشكر لرجال الأعمال المصريين الذين ساهموا في إتمام صفقة رأس الحكمة، وساهموا في جذب الاستثمارات من الخارج.

وطالب بكري بزيادة الرقابة على الأسواق، ومقاومة تجار السوق السوداء، مردفا: "أتمنى أن يكون مشروع تطوير رأس الحكمة بداية لتخفيف الأعباء عن الناس".

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