الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

لويس فيليبى رئيس العالمى للمطارات يصل مطار القاهرة لحضور ACI World

لويس فيليبى رئيس
لويس فيليبى رئيس العالمى للمطارات

استقبل قبل قليل مطار القاهرة الدولي لويس فيليبي دي أوليفرا، رئيس المجلس العالمي للمطارات، للمشاركة في اجتماعات ومؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات لإقليم إفريقيا ACI World  والمقرر إقامته في القاهرة في الفترة من 24 فبراير وحتي 1 مارس 2024  تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ووزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي.

وقام الملاح خالد الألفي، رئيس اللجنة الفنية والتنظيمة والمالية للمؤتمر، وفريق من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي باستقبال اللجنة التنظيمية استعدادا لبدء الاجتماعات التحضيرية النهائية وعرض ما تم من تنفيذه علي أرض الواقع.

 

المطارات تضع اللمسات النهائية لاستضافة الدولى للمطارات (القاهرة ٢٠٢٤)

موضوعات مهمة علي طاولة مؤتمر المجلس الدولي للمطارات بالقاهرة

يناقش مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات المقام في القاهرة في الفترة من 24 فبراير وحتي 1 مارس 2024 تحت عنوان "المطارات: قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة" عددًا من الموضوعات المهمة والحيوية لتطوير المطارات بالقارة الإفريقية.
حيث تتناول  جلسات العمل في المؤتمر الأهمية الإستراتيجية للمطارات كدعامات للتطور الاقتصادى والاجتماعى والتنمية المستدامة ودور المطارات فى تحقيق الاستدامة فى ظل وجود التحديات المالية، وتطوير البنية التحتية، وبناء القدرات والإدماج الاجتماعى مع تعزيز التطور الاجتماعى والاقتصادى للدول والالتزام طويل الأمد فى تحقيق الاستدامة.
كما يناقش المؤتمر الاستثمار فى البنية التحتية للمطارات كأمر محورى للاقتصاد العالمى خاصة فى حالة عدم قدرة الحكومات على تحمل تكلفة الاستثمار لمواكبة النمو المتوقع فى حركة الطيران، والمعوقات التي تواجه قطاع الطيران في قارة إفريقيا. والجهود  لتلبية متطلبات الحركة الجوية  في القارة الإفريقية مستقبلًا.

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مصر تستضيف مؤتمر مجلس المطارات الإقليمي الإفريقي 2024 ACI AFRICA


جدير بالذكر أن شاشات مبني الركاب 2 و3 يعرض عليها الإعلان الترويجي الخاص بالمؤتمر ليكون في استقبال ضيوف مصر القادمين من إفريقيا وغيرها من الدول وذلك في إطار الاستعداد لاستقبال ضيوف المؤتمر حيث تم تشكيل لجنة من موظفي العلاقات العامة والمراسم بكل من الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية وشركة ميناء القاهرة الجوي وإنهاء إجراءات وصول الوفود والتسكين بالفنادق والانتقالات من وإلي المطار.

وزير الطيران الدكتور مصطفى مدبولي الفريق محمد عباس حلمي المجلس الدولي للمطارات مطار القاهرة الدولي

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المطارات: موضوعات مهمة على طاولة مؤتمر المجلس الدولى للمطارات

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