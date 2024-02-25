لجنة السلامة بالدولى للمطارات تقوم بزيارة تفقدية لمطار القاهرة

علي هامش مؤتمر واجتماعات ومعرض المجلس الدولي للمطارات

علي هامش مؤتمر واجتماعات ومعرض المجلس الدولي للمطارات قامت لجنة السلامة بالمجلس الدولي للمطارات إقليم إفريقيا والمكونة من 17 فرد بزيارة لمطار القاهرة الدولي، وذلك في إطار تبادل الخبرات بين الجانبين المصري والإفريقي.

حيث تم المرور علي الممرات مع عمل شرح مفصل لكافة الأعمال التي تقوم بها شركة ميناء القاهرة الجوي في سبيل تأمين الممرات وصيانتها وعمل كافة الإجراءات اللازمة نحو رفع كفاءة الممرات الثلاثة بمطار القاهرة الجوي، والذي أبدي كافة الحضور بمدي المجهود المبذول من شركة ميناء القاهرة الجوي؛ ليكون في مصاف المطارات العالمية واستقبال أكبر الطرازات من الطائرات في مطار القاهرة الجوي.

أشاد بمدي الاستفادة من هذه الجولة.



كما تم القيام بجولة بالقطار الناقل بين مباني المطار وصولا إلي الجراج المتعدد الطوابق والمشاية الجديدة المتصلة بين الجراج المتعدد ومبني الركاب رقم 2 والتي أدت ألي سيولة كبيرة وراحة شديدة للركاب المسافرين كما تم أخذ الصور التذكارية أمام الشاشة التفاعلية 5D والتي تعتبر الأحدث علي مستوي العالم، وفي نهاية الجولة أشاد كافة الحضور بالاستقبال والترحاب ومدي الاستفادة من هذه الجولة..

أهم الموضوعات المطروحة للمناقشة

تناقش فعاليات مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات وفقا لجدول الأعمال عددًا من الموضوعات الهامة والحيوية لتطوير المطارات بالقارة الإفريقية. كذلك الأهمية الاستراتيجية للمطارات كدعامات للتطور الاقتصادى والاجتماعى والتنمية المستدامة ودور المطارات فى تحقيق الاستدامة فى ظل وجود التحديات المالية، وتطوير البنية التحتية، وبناء القدرات والإدماج الاجتماعى مع تعزيز التطور الاجتماعى والاقتصادى للدول والالتزام طويل الأمد فى تحقيق الاستدامة.

كما يناقش المؤتمر الاستثمار فى البنية التحتية للمطارات كأمر محورى للاقتصاد العالمى خاصة فى حالة عدم قدرة الحكومات على تحمل تكلفة الاستثمار لمواكبة النمو المتوقع فى حركة الطيران، والمعوقات التي تواجه قطاع الطيران في قارة إفريقيا والجهود لتلبية متطلبات الحركة الجوية في القارة الإفريقية مستقبلًا مع مراعاة أن يكون تصميم وإنشاء وتشغيل المشاريع الجديدة يتماشى مع الاستدامة الاقتصادية ويشمل المسئولية البيئية والاجتماعية.

جانب من الجولة

جانب من الجولة