بحضور 4 وزراء.. انطلاق مؤتمر المجلس الدولي للمطارات القاهرة 2024

انطلق قبل قليل المؤتمر الصحفي الخاص بمعرض المجلس الدولي للمطارات –إقليم أفريقيا بالقاهرة تحت عنوان "المطارات: قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة" عددًا من الموضوعات الهامة والحيوية لتطوير المطارات بالقارة الإفريقية.

ومن المقرر أن تتناول جلسات العمل في المؤتمر الأهمية الاستراتيجية للمطارات كدعامات للتطور الاقتصادى والاجتماعى والتنمية المستدامة ودور المطارات فى تحقيق الاستدامة فى ظل وجود التحديات المالية، وتطوير البنية التحتية، وبناء القدرات والإدماج الاجتماعى مع تعزيز التطور الإجتماعى والاقتصادى للدول والالتزام طويل الأمد فى تحقيق الاستدامة.

جاء ذلك بحضور الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني المصري، والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال، وأحمد عيسي وزير السياحة والآثار ووزيرة الهجرة، والمهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، ولويس فيليب دي اوليفيرا رئيس المجلس العالمي للمطارات، وايمانويل تشافيز رئيس المجلس الدولي للمطارات إقليم افريقيا على التونسي سكرتير عام المجلس الدولي للمطارات.

فعاليات المؤتمر

كما يناقش المؤتمر الاستثمار فى البنية التحتية للمطارات كأمر محورى للإقتصاد العالمى خاصة فى حالة عدم قدرة الحكومات على تكلفة الإستثمار لمواكبة النمو المتوقع فى حركة الطيران، والمعوقات التي تواجه قطاع الطيران في قارة إفريقيا. والجهود لتلبية متطلبات الحركة الجوية في القارة الأفريقية مستقبلًا مع مراعاة أن يكون تصميم وانشاء وتشغيل المشاريع الجديدة يتماشى مع الإستدامةالإقتصادية ويشمل المسئولية البيئية والاجتماعية.

40 عارضا من الشركات الرائدة في خدمات الطيران

يشار الي ان المؤتمر ويضم المؤتمر اكثر من 40 عارض من الشركات الرائدة في خدمات الطيران في قارة افريقيا حيث يساهم كل منهم بابتكاراتهمومنتجاتهم وأفكارهم الفريدة في عالم الطيران في إفريقيا.

كما يضم أهم المتخصصين في قطاع الطيران في افريقيا دور المطارات في التنمية الاقتصادية ومستقبل النقل الجوي والتعاون مع الجهاتالفاعلة الإقليمية المعنية بصناعة النقل الجوي لتحسين نظام الطيران ووضع التصور العام لها على الصعيدين الإقليمي والدولي دون إغفالأهمية الاستدامة والحفاظ علي البيئة.