بمشاركة اكثر من 40 عارضًا دوليًا ومحليًا.. افتتاح معرض المجلس الدولى للمطارات

افتتح قبل قليل المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية معرض المجلس الدولي للمطارات إقليم إفريقيا

وذلك بحضور ولويس فيليب دي اوليفيرا رئيس المجلس العالمي للمطارات وايمانويل تشافيز رئيس المجلس الدولي للمطارات إقليم افريقيا وعلي التونسي سكرتير عام المجلس الدولي للمطارات.

حيث انطلقت اليوم فعاليات المعرض المصاحب لمؤتمر واجتماعات المجلس الدولي للمطارات إقليم إفريقيا بالقاهرة المقام تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني المصري.

ويضم المؤتمر اكثر من 40 عارضا من الشركات الرائدة في مجال خدمات الطيران في قارة إفريقيا، حيث يسهم كل منهم بابتكاراتهم ومنتجاتهم وأفكارهم الفريدة في عالم الطيران في إفريقيا.



مجال تطوير الطيران المدني

صرح فيليب لويس دي اوليفيرا رئيس المجلس العالمي للمطارات بأن العارضين اليوم موجودون للتنوير والمشاركة والإلهام في مجال تطوير الطيران المدني، كما صرح ايمانويل تشافيز بأن المعرض هو فرصة لعقد الصفقات وتطوير الأعمال بين شركاء الصناعة في مجال المطارات.



وصرح المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بأن تلك المعارض تهدف الي تحفيز التنمية والاستثمار والتطوير، مما يساعد علي توفير العديد من فرص العمل فى مجال المطارات علمًا بأن الشركة القابضة قد قدمت كافة التسهيلات للضيوف المشاركين فى الحدث.

الاجتماعات التحضيرية

كانت قد بدأت اليوم اجتماعات مجموعات لجان العمل لإقليم إفريقيا والاجتماعات التحضيرية لمجلس إدارة المجلس الدولي للمطارات اقليم افريقيا الـ71 حيث اجتمعت أربع من اللجان الإقليمية الستة المخصصة لعقد اجتماعات متعمقة في مجالات السلامة والتقنية، وقام المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية وعضو مجلس إدارة المجلس العالمي للمطارات (إفريقيا) بالمرور علي اللجان، وحضور اجتماع اللجنة التنفيذية للمجلس الدولي للمطارات ومتابعة سير العمل وإعطاء توجيهات بتوفير كافة التسهيلات لتيسير الاجتماعات.

وتلعب تلك اللجان دورًا حاسمًا ضمن الهيكل التنظيمي للمجلس الدولي للمطارات، حيث تقوم بوضع جدول أعمال شامل يهدف إلى تطوير المواقف السياسية وصياغة الاستراتيجيات والسياسات؛ لتوجيه إفريقيا نحو تعزيز السلامة والأمن والاستدامة في مجال الطيران.