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مصر

وزير الطيران: قارتنا جاذبة للاستثمارات الواعدة

الفريق محمد عباس
الفريق محمد عباس حلمي

قال الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، إن قارتنا الأفريقية تمتلك الموارد البشرية والموقع المتميز والطبيعة الخلابة والموارد الطبيعية، وهذه المميزات تجعلها أرضًا خصبة وجاذبة للمزيد من الاستثمارات الواعدة.

وأضاف الوزير، أن هناك العديد من الفرص التي يمكن أن نستثمرها معًا للتعاون مع أشقاءنا في أفريقيا لتنمية صناعة النقل الجوي، ومن هذه الأنشطة "صيانة الطائرات والتدريب عليها الشحن الجوي، التدريب في مجالات المراقبة الجوية بمستوياتها المختلفة وتعليم الطيران، وتدريب أطقم الطائرات على الطرازات المختلفة، بالإضافة إلى إدارة وتشغيل المطارات".

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جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها بمراسم افتتاح المؤتمر الخاص بالاجتماع الـ71 للمجلس الدولي للمطارات لإقليم إفريقيا، الذي يقام تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت شعار "المطارات: قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة".

وأضاف الوزير قائلا: بلغ عدد النقاط التي تصل إليها الشركة الوطنية مصر للطيران  (79) نقطة منهم27نقطة فى أفريقيا من خلال تشغيل شركة مصر للطيران وذراعها منخفض التكاليف شركة إيركايرو.

ومن المتوقع أيضًا أن يصل عدد الوجهات إلى (114) وجهة من خلال مضاعفة السعة المقعدية إلى (89 مليار مقعد كما إنه من المتوقع أنه سيتم نقل ما يقرب من (23 مليون راكب) بحلول عام (2028).

وأضاف الوزير، أن الفترة من عام 2014 حتى 2023 شهدت نموًا ملحوظًا في زيادة الطاقة الاستيعابية... للمطارات المصرية حيث بلغت في عام 2023 (63.5) مليون راكب، مؤكدًا أن  وزارة الطيران المدني تواصل خطتها لزيادة الطاقة الإستيعابية للمطارات المصرية إلى (72 مليون راكب).

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كذلك  يتم الاستمرار في تطوير أنظمة المطارات، وتحسين تجربة المسافر وإعادة تصميم المجال الجوي المصري ليكون أكثر مرونة ولزيادة طاقات النقل المتاحة وتشجيع وتسهيل إجراءات إنشاء شركات الطيران المصرية الخاصة والتي بلغ عددها حتى الآن (12) شركة طيران مصرية.بالاضافة لتدقيق وتحديث التشريعات بما يتوافق مع المعايير الدولية لتحقيق أعلى معدلات الأمن والأمان والسلامة.

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