خالد فودة يشارك في بورصة برلين السياحية بوفد من المستثمرين للترويج لشرم الشيخ



صرح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أنه سيشارك في بورصة برلين السياحية المقرر اقامتها بالعاصمة الألمانية برلين على رأس وفد من رجال الأعمال والمستثمرين السياحيين للترويج للمقاصد السياحية المصرية شرم الشيخ التي تم تتويجها مؤخرا كأفضل مدينة سياحية عالمية آمنة من قبل الاتحاد الإفريقي الآسيوي.

و أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن تتويج مدينة شرم الشيخ أفضل مدينة سياحية عالمية آمنة يأتي تتويجا للجهود المبذولة على أرض محافظة جنوب سيناء فهناك العديد من المشروعات العملاقة التي تتم على أرض شرم الشيخ وكذلك مدى الالتزام بالمعايير العالمية في السياحة والضيافة وتحويلها إلى مدينة ذكية صديقة للبيئة.





شرم الشيخ تتميز بمكانة خاصة لدى السائحين

و أوضح اللواء خالد فوده أن هذا التكريم يأتي ضمن سلسلة تكريمات حصدتها المدينة على مدار السنوات وتحتفظ شرم الشيخ لنفسها بمكانة خاصة لدى السائحين من كل دول العالم فنجدهم يجعلونها مقصدًا لرحلاتهم وإجازاتهم قبل غيرها نتيجة لجمالها وتميزها على البحر الأحمر بموقع لا مثيل له.

وعن اختياره شخصية العام 2024 أوضح اللواء خالد فوده أن هذا التكريم يعطي دافعا أكبر للجهد والعمل الدؤوب من أجل إزدهار مدينة السلام شرم الشيخ لتصبح قبلة السياحة العربية والعالمية مؤكدا أنه يهدي هذا التكريم إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لجهوده في دعم الاقتصاد المصري والاهتمام بالسياحة المصرية وتقديم كل الدعم لتنميتها أكثر وأكثر.

الجديربالذكر أن مدينة شرم الشيخ فازت بالجائزة الذهبية لأفضل وجهة سياحية آمنة على مستوى العالم من الاتحاد الإفريقي الآسيوي و تم اختيار اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قائدًا للتنمية المستدامة على مستوى العالم وشخصية العام 2024 بعد منافسة مع خمس مدن عالمية.