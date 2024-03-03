الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تنظيم 38 رحلة بالون طائر تقل 850 سائحًا بسماء الأقصر

بالون طائر
بالون طائر

 تنظيم 38 رحلة بالون طائر تقل 850 سائحًا بسماء الأقصر 

حلقت اليوم الأحد بسماء الأقصر 38 رحلة بالون طائر أقلت على متنها أكثر من 850 سائحًا من مختلف الجنسيات حول العالم، في نزهة ترفيهية لمشاهدة المعابد ومقابر الملوك والملكات فوق سماء الأقصر.

 

الاستمتاع بمشاهدة معابد الملوك والملكات ومدينة العمال ومعبد الرامسيوم 


وقال أحمد عبود، ممثل شركات اتحاد البالون الطائر بالأقصر، إنه يتم عمل فحص شامل من المصرية للمطارات لكل بالونة، والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح، ثم يبدأ إقلاع البالونات في السماء، وتصل الرحلات لارتفاع 650 مترًا بحوالى 2000 قدم من سطح البحر، وتستغرق الرحلة من حوالى 20 لـ40 دقيقة، موضحًا أن السياح يستمتعون بمشاهدة معابد الملوك والملكات ومدينة العمال ومعبد الرامسيوم وتمثالى ممنون وشريط النيل والزراعات من أعلى سماء البر الغربي.

تحليق 64 رحلة بالون طائر تقل 1380 سائحًا فى سماء الأقصر اليوم الثلاثاء

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تقل أكثر من 1280 سائحا.. 53 رحلة بالون طائر تحلق في سماء الأقصر

 

 رحلات البالون أهم البرامج السياحية بالأقصر


وأضاف أن الإقبال على رحلات البالون كثيف، ولأنها من أهم البرامج السياحية التي يقبل عليها السائحون المتوافدون لزيارة المعالم والمقاصد الأثرية والسياحية في عاصمة السياحة العالمية، كما تعتبر الأقصر إحدى أشهر المدن العالمية في هذا المجال.

وتعبر الرحلات واحدة من أهم المتعة للسياح من حول العالم، ويزور سائح مدينة الأقصر ليستمتع بتلك الرحلة الرائعة، حيث إنه أهم ما يميز رحلة البالون الطائر هى أنها مغامرة تصلح لأي فرد من العائلة أيًا كان عمره، وهي ليست خطرة مثل بقية الألعاب الأخرى مثل السكاي دايفنج أو القفز من الجبال، فهناك أحجام مختلفة للمنطاد إما 800 وهى تأخذ 30 فردًا أو 600 وتأخذ 20 فردًا، ويمكن حجز بالون خاص لفردين أو أربعة أفراد فقط، ويتم تقسيم الزوار حسب أحجامهم لكي لا يختل وزن البالون.

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