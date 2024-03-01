الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

العشائر الفلسطينية: الدولة منذ بداية العدوان على غزة فى 7 أكتوبر من قبل الاحتلال

غزة
غزة

تقدمت الهيئة العليا لشئون العشائر الفلسطينية في قطاع غزة، بالشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية على جهودها في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر.

وقال عاكف المصري، المفوض العام للهيئة العليا للعشائر الفلسطينية، إن الدولة المصرية منذ بداية العدوان على غزة في 7 أكتوبر من قبل الاحتلال الإسرائيلي، لم تأل جهدا في سبيل توفير المساعدات والمواد الطبية والإغاثية بكل الطرق.

وثمن المصري، جهود الهلال الأحمر المصري والذي يبذل جهودا مضاعفة في توفير وتنظيم إدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني

وكشف مفوض عام العشائر أنه من خلال تواصله مع الجهات المعنية في مصر لمس منهم الحرص الشديد والبحث عن كل السبل في محاولات إدخال المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية إلى المحتاجين من أهلنا في قطاع غزة.

وأضاف المصري أن الجهود المصرية لم تقف عند حد دعم حقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية وتحشيد الرأي العام الدولي لدعم الشعب الفلسطيني، بل فتحت مصر أبوابها أمام مرور المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي غزة، ضحايا العدوان الإسرائيلي المجرم، وقدمت نحو 80% من المساعدات الموجهة لأهلنا في غزة وأقامت عددا من المخيمات لإيواء النازحين، بالإضافة إلى مستشفيات ميدانية.

وأكد المصري أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يثمن عاليا الجهود المصرية الخالصة في إغاثة وإيواء أهلنا في قطاع غزة.

وحمل المصري "حكومة المجرمين الصهاينة المسئولية عن منع إدخال المواد الغذائية والطبية وكل المستلزمات الضرورية من وقود وغيره، إلى جانب حرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة والعمل على قتل الفلسطينيين بكل أنواع الأسلحة وكذلك تجويع الفلسطينيين".

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