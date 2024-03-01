الجمعة 01 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مراسل "إكسترا نيوز": الحركة في معبر رفح لا تتوقف على مدار الساعة

معبر رفح
معبر رفح

قال عوض الغنام، مراسل فضائية إكسترا نيوز، إن الحركة في معبر رفح لا تتوقف على مدار الساعة، وأبرز هذه الصور الدعم المتواصل من الدولة المصرية من خلال عدد كبير من المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني من خلال المساعدات التي تتدفق إلى معبر رفح.

وأضاف الغنام، أن الدولة المصرية أنشأت مؤخرًا منطقة لوجستيه على مساحة كبيرة تتسع لأكثر من 20 ألف شاحنة ويقدم من خلالها كل الخدمات اللازمة لتدفق العاملين علي عملية المساعدات من جميع الدول.

وتابع: “يتم تقديم كل الخدمات اللازمة بشكل ميسر ويعبر يوميًا من مينار معبر رفح ما بين 400 إلى 600 عابر سواء كانوا فلسطينين أو مزدوجي الجنسية”.

وأشار إلى أن أغلب من يحملوا الجنسية الأجنبية في قطاع غزة قد عبروا، مشيرًا إلى أن هناك شهادات دولية في هذا السياق أهما الصادرة عن منظمة الأمة المتحددة من خلال التسهيلات التي تقوم بها الدولة المصرية.

معبر رفح رفح المساعدات التي تتدفق إلى معبر رفح

مواد متعلقة

الشوادفي: مشروع رأس الحكمة سبب ارتباك السوق السوداء للدولار

أستاذ التمويل: صفقة "رأس الحكمة" أعادت الانضباط مرة أخرى لجميع الأسواق

فلسطينيون: "السلطات المصرية سهّلت إجراءات مرورنا من معبر رفح"

أستاذ اقتصاد يكشف أهمية مشروع "رأس الحكمة" للدولة

"فاء".. مشروع تخرج لدعم التعليم الفنى بـ"إعلام القاهرة"

فلسطينيون يوجهون الشكر لمصر على تيسير إجراءات العبور لمعبر رفح

أستاذ إدارة: مصر أضحت مقصدًا استثماريًا إقليميًا وعالميًا بفضل ما حققته بالبنية التحتية

كيف تمكن البطل المصرى من الإيقاع بأسطورة إسرائيل الزائفة؟.. قريبًا على الوثائقية

الأكثر قراءة

عاجل.. «صفقة الفنادق التاريخية» ترفع عدد السائحين إلى مصر

عاجل| سقوط حر لأسعار الدولار والذهب: تراجع «الأخضر» لـ46 جنيهًا.. و«المعدن الأصفر» ينخفض لـ2880

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

طيور اخترقت المحرك.. إلغاء رحلة لمصر للطيران على متنها 116 راكبًا

«الداخلية» تكشف ملابسات واقعة انتحار طالبة جامعة العريش

كام أمشير اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ القبطي؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيان من ورق!.

صفاء النجار

skins فيلم يناقش التشوهات الخلقية دون تعاطف أو تجميل

سارة شريف

فى اللحظة الأخيرة

وائل لطفي

ترشيحاتى لدراما رمضان

ماجد حبته

عصر الهيدروجين الأخضر

خالد حريب

مجزرة البرد والجوع والرصاص

إبراهيم عبدالفتاح

حنان

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الثانية والثلاثون ليوم الكرامة الوطنية

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. هل تعترف الولايات المتحدة بـ«دولة فلسطينية»؟

"هآرتس": مستوطنو إسرائيل أقاموا بؤرة جديدة بالقرب من الضفة الغربية

مظاهرة حاشدة فى صنعاء تنديدًا باستمرار العدوان الإسرائيلى على غزة