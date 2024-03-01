مراسل "إكسترا نيوز": الحركة في معبر رفح لا تتوقف على مدار الساعة

قال عوض الغنام، مراسل فضائية إكسترا نيوز، إن الحركة في معبر رفح لا تتوقف على مدار الساعة، وأبرز هذه الصور الدعم المتواصل من الدولة المصرية من خلال عدد كبير من المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني من خلال المساعدات التي تتدفق إلى معبر رفح.

وأضاف الغنام، أن الدولة المصرية أنشأت مؤخرًا منطقة لوجستيه على مساحة كبيرة تتسع لأكثر من 20 ألف شاحنة ويقدم من خلالها كل الخدمات اللازمة لتدفق العاملين علي عملية المساعدات من جميع الدول.

وتابع: “يتم تقديم كل الخدمات اللازمة بشكل ميسر ويعبر يوميًا من مينار معبر رفح ما بين 400 إلى 600 عابر سواء كانوا فلسطينين أو مزدوجي الجنسية”.

وأشار إلى أن أغلب من يحملوا الجنسية الأجنبية في قطاع غزة قد عبروا، مشيرًا إلى أن هناك شهادات دولية في هذا السياق أهما الصادرة عن منظمة الأمة المتحددة من خلال التسهيلات التي تقوم بها الدولة المصرية.