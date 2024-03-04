عضو الجمعية المصرية للإحصاء: الدولة حرصت على تطوير زراعة القطن واستنباط سلالات جديدة

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على النتائج المبشرة لنجاح منظومة التطوير الشامل لقطاع الغزل والنسيج، وذلك في الطريق لاستعادة أمجاد أحد أهم الصناعات الاستراتيجية.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للإحصاء، خلال مداخلة هاتفية للقناة الأولى، إن مصر لها تاريخ طويل في الصناعات النسيجية، ولكن هذه الصناعات واجهت تحديات كبيرة على مدار الأعوام الماضية، مشيرا إلى أن الدولة قامت بتشخيص المشكلات التي تواجه هذا القطاع، وكان هناك جزء متعلق بطبيعة الإنتاج نفسه والحاجة من تطوير زراعة القطن واستنباط سلاسل جديدة.

وأضاف «جاب الله»، أن الدولة حرصت على تطوير زراعة القطن واستنباط سلالات جديدة، إذ جرى استنباط 5 أصناف جديدة من القطن وتسجيلهم.

وأكد، أهمية البحث العلمي والقرار السياسي المتعلق بتطوير منظومة الغزل والنسيج، إذ إنها تخرج الدراسات والأبحاث من الأطر النظرية إلى نظيرتها التطبيقية، مشيدا بجهود الدولة في هذا القطاع وتوسعها في زراعة القطن حتى نوعية قصير التيلة.

واستعرض التقرير الرؤية الدولية الإيجابية لإنتاج القطن وصناعة الغزل والنسيج في مصر، حيث أكدت فيتش عام (2020) أن هناك مجالًا لتحقيق نمو كبير في صناعة المنسوجات والملابس في مصر، خاصة مع القوى العاملة الكبيرة والأجور المنخفضة نسبيًا والتحسينات المخطط لها في بيئة العمل والبنية التحتية للنقل.